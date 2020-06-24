Yeni Volkswagen Arteon Türkiye'ye 2021'de gelecek

Volkswagen’in avantiddialı modeli Arteon güncellenmiş haliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Dijital modelin 2020 yılı ikinci yarısında Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor. Otomobil Türkiye'ye ise 2021 yılı yarısında gelecek!

Otomobilin ilk planda güncellenen ön profil göze çarpıyor. Ön tarafta keskinleştirilmiş tasarım çizgisi modelin şık ve lüks otomobil olduğunu gösterirken, diğer yandan güçlü bir sportif karaktere de sahip olduğunun altını çiziyor.



Uzun ve geniş kaputun dikkat çekici tasarıma sahip radyatör paneli ve entegre LED farlarla etkileşimi bu karakteri ortaya koyuyor. Yeni Arteon'da ön farlardan radyatör ızgarası içerisine kadar devam eden LED gündüz sürüş far çizgisi dikkat çekmeyi başarıyor.

Yeni Arteon, Volkswagen'in MQB (Modular Transverse Matrix) platformunda ürettiği modeller grubunda yer alıyor. Böylece, 2.840 mm’lik uzun bir aks mesafesi sayesinde kullanım alanı oldukça verimli bir hale getirilmiş. Yeni Arteon, 4.866 mm uzunluğa ve dış aynalar hariç 1.871 mm'lik gövde genişliğine sahip.

Yeni Arteon'un, verimlilik ile performansı bir arada sunan ve 218 Ps güç üreten plug-in hybrid teknolojisine sahip yeni 1.4 lt TSI benzinli motora sahip eHybrid fastback versiyonunun 2021 yılı ikinci yarısında Türkiye yollarında olması planlanıyor.