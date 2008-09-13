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Ekonomi

Yeni vergi sistemi yolda

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ''Vergiyi tabana yayan mahiyette bir vergi kanunu getiriyoruz'' dedi.

13 Eylül 2008 03:00

Maliye Bakan Unakıtan, eşi Ahsen Unakıtan, AK Parti Eskişehir'in Alpu İlçe Teşkilatının Belediye Toplantı Salonunda yapılan 3. Olağan Kongresine katıldı.

Daha sonra Alpu Belediye Başkanı Mustafa Gökçe'yi ziyaret eden Bakan Unakıtan, burada bir gazetecinin yeni vergi düzenlemelerinin söz konusu olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı. Bakan Unakıtan, birçok vergi kanununu değiştirdiklerini anımsatarak, vergi sistemini daha anlaşılır, basit ve çağdaş bir hale getirdiklerini kaydetti.

Geçen senelerde Kurumlar Vergisini sıfırdan, tamamen değiştirdiklerini ifade eden Unakıtan, Gelir Vergisi üzerindeki çalışmaların da sona erdiğini bildirdi. Unakıtan, Gelir Vergisi Kanununu tamamen değiştireceklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

''Vergiyi tabana yayan mahiyette bir Vergi Kanunu getiriyoruz. Bunu getirirken esnafımızın vergilerini düşüreceğiz. Daha ödenebilir ve iyi bir hale getireceğiz. Hem onları kayıt içine alalım, hem de onları biraz daha rahat ettirelim düşüncesindeyiz. Çalışmayı yapan arkadaşlara gerekli talimatı verdim. TBMM açıldıktan sonraki dönemde gündeme gelecek. Şimdiye kadar vergilendirilmemiş bazı rant gelirlerini de vergilendireceğiz. Vergiyi daha basit hale getireceğiz. Vergi dışı kalmış bazı kesimleri de onun içinde kapsayacağız.

Ziraatla uğraşan kesime de daha uygun, daha iyi bir vergi sistemi getireceğiz. Orada birçok kimseden vergi almayacağız. Tarımla uğraşan kesimlere çok daha büyük kolaylıklar, yeni bir anlayış getireceğiz. Türkiye'de tarımsal üretimi teşvik edecek yeni bir vergi sistemi getireceğiz.''

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