Yeni vergi indirimleri geliyor

Maliye Bakanı Unakıtan, daha önce bazı yerlerde yapılan vergi indirimlerinin yine yapılacağını belirtti. Unakıtan, leasingde vergi indiriminin gündemde olduğunu kaydetti.



Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Eskişehir Milletvekili Murat Mercan ve AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Hasan Gönen ile Eskişehir Anemon Otel'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.



Bakan Unakıtan, bir gazetecinin bazı sektörlerde uygulanan ÖTV indiriminin devam edip etmeyeceği ile ilgili sorusuna karşılık, hükümet olarak ekonomik krizin ülkeye yansımalarını en alt düzeye indirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, bu doğrultuda tüm bakan arkadaşlarıyla gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.



''Bazı sektörlerde uygulanan ÖTV indirimi 3 ay için yapıldı. Bu uzayacak gibi laflar yanlış'' diyen Unakıtan, şöyle konuştu: ''Bazıları bunu uzayacak gibi söylüyor. Böyle yorumluyor. Bu sefer piyasalar bundan çok rahatsız oluyorlar. Üreticiler de rahatsız oluyor bundan. O bakımdan bunu açıklıkla belirtmek lazım ki bunlar üç ay için yapıldı. Bu kadar süre için geçerli. Kamu maliyesi için de böyle olması lazım.''



Vergi indirimleri yine yapılacak



Bakan Unakıtan, yeni vergi indirimi, SSK primlerinin düşürülüp düşürülmeyeceği konusundaki bir soruyu şöyle yanıtladı: ''Yeni açıklanacak paketle ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Başbakan açıklama yapacak ama daha önce bazı yerlerde vergi indirimi yapıldı. Daha önce bazı yerlerde yapılan vergi indirimleri yine yapılacak.''



Bir gazetecinin piyasaları canlandırmak için emeklilere 200-300'er lira verilip verilmeyeceği yönündeki sorusuna karşılık, ''Bunu cevaplayabilmem için diğer arkadaşlarla oturup konuşmam lazım. Bunun cevabını verecek durumda değilim. Çünkü uzun zamandır Türkiye'de değildim. Arkadaşlarla bir araya gelip konuşuyoruz. Kendi bakanlığımla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Bu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun konusu. Gündemde olup olmadığı konusunda da bir şey söyleyemiyorum.''



Leasingde vergi indirimini görüşüyoruz



Bakan Unakıtan, leasingdeki vergi düzenlemeleriyle ilgili bir soruyu da şöyle yanıtladı: ''Birisi bardak alıyor yüzde 18 vergi ödüyor. Diğeri aynı bardağı leasingle alıyor yüzde 1 vergi ödüyor. Bardak aynı bardak. Biz bu bozuk sistemi kaldırdık. Bunu yapmamız lazımdı ama bazı makina parçaları gibi yerlerde bunu uygulamaya devam ettik. Bazı yerlerde indirim söz konusu olabilir. Bunları görüşüyoruz.''

