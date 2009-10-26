'Yeni vergi hazırlığı yok'

TRT bandrol ücretlerinin artırılmasının ardından "Yeni vergiler mi geliyor?" tartışmalarına Sanayi Bakanı Ergün son noktayı koydu.



Araçlardan alınan TRT bandrol ücretlerinin artırılmasının ardından "Yeni vergiler mi geliyor?" tartışmalarına son noktayı Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün koydu. Yeni bir vergi artışı öngörmediklerinin altını çizen Ergün, "2010 yılında ekonomideki büyümenin de etkisiyle vergi gelirlerinin de artacağını öngörüyoruz. Gelecek yıla ilişkin ilave vergi öngörümüz yok." dedi.



2010 yılı için yüzde 3,5 olarak belirlenen büyüme hedefinin üzerine çıkılabileceğini aktaran Ergün, Türkiye'nin yüzde 4'lük büyüme oranını yakalayabileceğini kaydetti.



Ekonomi muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bakan Ergün, "Krizin tamamen bitmediğine yönelik yorumlar var. Buna ilişkin bir B planınız var mı?" şeklindeki soruya, "Marttan beri Türkiye'de krizden çıkış süreci başladı ve devam ediyor. Bunu kapasite kullanım oranları ve ihracattaki artışın yanı sıra işsizlikteki azalma ile de görebilirsiniz. Ülke olarak krizin ağır etkilerini gördük. 2010 yılına ilişkin yeni bir dalga beklenmiyor. Ufak kırılmalar olsa da bunu tamir edebilecek tedbirler geliştirebiliriz." cevabını verdi. İran ile Türkiye arasında ortak sınır bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildiren Ergün, sürecin devam ettiğini söyledi. Bakan Ergün, sınır bölgesinin kurulmasının ardından Ermenistan'ın da bu bölgede yer alabileceğini kaydetti.



Sanayi Bakanı Ergün, esnafı yakından ilgilendiren çek tasarısına ilişkin çalışmalara da değindi. Çek konusunun kritik olduğunu aktaran Ergün, "Şu an üzerinde anlaşılan konu borcunun bir miktarını ödeyenlerin adli para cezasından bir kısmının düşürülmesi. Şimdiki yapıda çekin ödenen miktarı adli para cezasından düşürülmüyor. İnsanlar da çekten dolayı değil de adli para cezasını ödemediği için hapis yatıyor. Ve çalışmalar sürüyor. Hemen acele karar verilebilecek bir konu değil." diye konuştu.