Yeni vergi affı mı geliyor?

Ekonomik durgunluk yüzünden geçen yıl vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle yeni bir vergi affının yapılacağı iddia ediliyor.



Eğer gerçekleşirse, bu Türkiye'nin 36'ncı, AKP iktidarının ise 10'uncu vergi affı olacak.



sözcü'nün haberine göre; 1924 yılından bu yana toplam 35 kez vergi affı getirildiğini, bunların 9 tanesinin son 18 yılda uygulamaya konulduğunu belirten Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, "Vergi afları bazen ekonomik, bazen mali, bazen idari ve teknik ve çoğu zaman da siyasi nedenlerle af kanunları karşımıza çıkıyor” diye konuştu.



2019 yılının rekor bütçe açıkları ile kapandığını, bu yılın ilk ayında bütçe performansı olumlu olmasına rağmen geçen yıldan gelen açığın, artan faiz yükü, jeopolitik riskler ve sınır ötesi operasyonlardan kaynaklı olarak bütçenin kaynak ihtiyacını artıracağını vurgulayan Bingöl, "Ayrıca 2019 yılındaki Merkez Bankası ihtiyat akçesi, imar affı, bedelli askerlik gibi tek seferlik pek çok gelir bu yıl yok. Tahsilat oranlarındaki düşüşle birlikte artan alacakların tasfiye edilme ihtiyacı da ortada" diye konuştu.

Her dört kurumdan biri vergisini ödememiş

Geçen yıl Kurumlar Vergisi'nde tahsilat/tahakkuk oranının yüzde 76'ya düştüğünü vurgulayan Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani her dört kurumdan biri vergisini ödememiş. KDV'de tahsilat/tahakkuk oranı ise yüzde 40. Veraset ve İntikal Vergisi'nde bile tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 52. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise yüzde 69."

AKP'li bakanlar ne demişti

26 Aralık 2003 - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: Bundan sonra vergi affı yok. Bu anlaşılmalı.

30 Nisan 2013 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Hiçbir şekilde içeriye dönük vergi affı gündemde değil.

3 Mart 2016 - Maliye Bakanı Naci Ağbal: Vergi affı asla söz konusu değil.

17 Temmuz 2018 - Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak: 31 Temmuz son fırsat, başka yapılandırma yok.