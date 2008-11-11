Yeni Üzmezlere yargıdan destek!

Üzmez'i tahliye ettiren adli tıp raporu tartışılırken Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi TCK'nın cinsel istismar suçlarında' mağdurun ruh ve beden sağlığının bozulması halinde cezayı arttıran fıkrası'nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne' başvurdu



Bursa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılanan Hüseyin Üzmez'in tahliyesi ve ona gerekçe yapılan adli tıp raporu tartışılırken,bu suçla ilgili süpriz gelişme yaşandı. Taraf gazetesinin haberine göre Üzmez gibilerinin ağır ceza alıp almayacakları Anayasa Mahkemesi'nin kaderine bırakıldı.Çünkü Ankara'da bir mahkeme çocuğa cinsel istismar suçunda 'mağdurun ruh ve beden sağlığının bozulması' halinde cezanın arttırılacağını ve en az 15 yıl olacağını düzenleyen TCK 103/6 maddesini anaysaya aykırı buldu ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.Ayrıca TCK'nın büyüklere yönelik 'cinsel saldırı' suçunda da aynı gerekçeyle ceza arttırımı getiren 102/5. fıkrasının da iptalini istedi.



Üzmez'in maddesi



Yazar Hüseyin Üzmez 14 yaşındaki B.Ç'ye cinsel istismar suçundan yargılanırken, mağdurla iligili AdliTıp tarafından verilen ' ruh ve beden sağlığı bozulmamışıtr' yönündeki tartışmalı raporunun mahkemeye ulaşmasının ardından tahliye edilmişti.



En çok 8 yıl



Öncelikle tahliye, ancak özellikle Adli Tıp Kurumu’nun tutumu halen çok ciddi biçimde tartışılıyor.Üzmez hakkında açılan davada TCK’nın 103.maddesi uyarınca üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası isteniyor.Buna göre suçu sabit görüldüğünde Üzmez’e en çok sekiz yıl hapis verilebilecekti.



En az 15 yıl



Ancak Adli Tıp mağdur kız çocuğunun cinsel istismar sonucu ruh ve beden sağlığının bozulduğunu rapor etmiş olsaydı, Üzmez hakkında 103.maddenin 6.fıkrası işletilebilecek,buna göre de kendisine en az 15 yıl hapis cezası verilmek zorunda kalınacaktı.



Anayasa kantarında



Bu tartışma sürerken,çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunda mağdurun ruh ve beden sağlığının bozulması halinde cezanın arttırılacağını ve 15 yıldan az olamayacağını öngören TCK 103,maddenin 6.fıkrasını anayasaya uygun bulmadı.Mahkeme bu fıkranın iptalini istedi.



Saldırı maddesi de davalık



Mahkeme sadece Üzmez maddesini değil ‘ cinsel saldırı ‘ suçuyla ilgili 102. maddenin 5.fıkrasının da anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardı ve aynı davada bu fıkranın da iptalini istedi. 102.maddenin 1.fıkrasına göre ‘cinsel saldırı’ suçuna iki yıldan yedi yıla kadar ceza öngörülürken iptali istenen 5.fıkra, saldırının ruh ve beden sağlığını bozması halinde sanığa verilecek cezanın en az 10 yıl hapis olacağını düzenliyor.



Dava gündemde



Anayasa Mahkemesi de Ankara’dan gelen bu ilginç davayı bu haftaki gündemine aldı. Mahkeme ilk incelemesini yapacak, eksiklik yoksa da davayı esastan incelemeye geçecek.

Mahkemenin vereceği karar, yalnız Üzmez benzeri çocuğa cinsel istismarda suçlananların değil,büyüklere yönelik cinsel saldırı suçunu işleyenlerin kaderinide etkileyecek. Söz konusu fıkraların iptali halinde tacizciler ve istismarcılar ağır ceza almayacak

