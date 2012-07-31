'Klavyelere TL simgesi ekleniyor'

Şeref Oğuz

(Sabah, 31 Temmuz 2012)

Liramız artık klavyede

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın "sağda da solda da kullanılsa başımızın üzerinde yeri var" dediği TL simgesi, klavyedeki yerini adresledi: AltGrt+T kullanımıyla yeni üretilecek klavyelerde T harfinde yer alacak.

Geçen hafta Başçı'nın "başımızın üstünde yeri var" sözlerini aktarırken "ama klavyede yeri yok" demiştim. Halen Merkez Bankası sitesinden indirilen yazılımla, AbakuTLSym- Sans adlı fontu seçip AltGr+T tuşuna basınca ekranımızda görebiliyoruz. Fakat dolar veya euro gibi daha pratik kullanım imkânı için neler yapılabileceğini sorgulamıştım.

Dün Merkez Bankası bana şu bilgiyi iletti: "Bankamız, TL simgesi hazırlık sürecinde zaten gerekli temasları başlatmıştı. Microsoft, bu girişim sonucu Windows 8'de TL simgesine yer vermeyi kabul etti ve bunu gerçekleştirdi."

Buna göre ekimin ikinci yarısında piyasaya çıkacak Windows 8, TL simgesiyle gelecek. Benzer sürecin Mac OS, Linux, Android ve diğer sistemlerde yer almasını bekliyoruz. Şimdi sıra, TL simgemizi önümüzdeki klavyede görmeye geldi. Bunun için yerli klavye üreticileri tasarıma başladı bile.

Sonbaharda satışa sunulacak yeni nesil laptop ve PC'lerde TL simgesini "T" harfi ile aynı tuş üzerinde görebileceğiz. Okurum Taha Arslan simgenin en yaygın standart olan Unicode'un 6.2 sürümüne eklendiğini hatırlatmış ve şu notu düşmüştü: "Bu tarz eklemelerin çok yavaş olduğu düşünülünce, bizim simgemiz kısa sürede eklenmiş sayılır."

Bu sayede $ ve € gibi, TL simgesini yaygın fontlarla da kullanma imkânı oluşacak. Paranın gücü elbette, onun ardındaki ekonomiden gelir. TL simgesi de bu itibarın en pratik simgesidir ve artık çok yakında klavyemizdeki yerini almış olacak.