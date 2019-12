Yeni TÜSİAD yönetimine girecek isimler belirlendi

T24- TÜSİAD Başkanlar Konsey'inin yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesi için üyelere tavsiye ettiği Ümit Boyner, birlikte çalışmak istediği yönetim ekibini belirledi. Boyner ve ekibi, 21 Ocak'ta yapılacak TÜSİAD Genel Kurulu'nun onayını alırsa 2010- 2011 döneminde TÜSİAD'ı temsil edecek. Ümit Boyner, TÜSİAD üyelerine gönderdiği mektupta, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olan isimlerin "TÜSİAD'ı ulusal ve küresel düzlemde temsil edeceğini" vurguladı.



"Başkanlar Konseyi'nin başkanlık görevinin kendisine tevdi edilmesini tavsiye etmesinden büyük onur ve memnuniyet duyduğunu" vurgulayan Ümit Boyner'in TÜSİAD üyelerine gönderdiği mekttup şöyle:



Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere, TÜSİAD Başkanlar Konseyi ‘nin, 18 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, yeni dönemde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmem yönünde bir tavsiye kararı alınmıştır. Öncelikle tarafıma bu görevin tevdi edilmesinden memnuniyet duyduğumu ve bu göreve büyük bir onurla aday olduğumu belirtmek isterim. Bu çerçevede, üyelerimizle istişare etmek suretiyle, 21 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşecek TÜSİAD 40. Olağan Genel Kurulu’na sunulmak üzere “2010 - 2011 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu” nun oluşturulması için bir çalışma yürütülmesinde öncülük görevini üstlenmiş bulunmaktayım.

Alfabetik sıraya göre hazırlanmış “2010 - 2011 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu” aday listesi çalışmasını, ulusal ve küresel düzlemde derneğimizi layıkıyla temsil edeceğine inandığımız yönetim organlarını seçecek olan siz değerli üyelerimizin değerlendirmesine sunarım.

Saygılarımla,

Ümit Boyner

ASİL LİSTE

Lucien ARKAS

1945 yılında İzmir’de doğan Lucien Arkas, İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1964 yılında Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. ile başlayan Arkas Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 2000 yılından bu yana Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürmektedir.

Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca bilen Lucien Arkas, TÜSİAD (Ulaştırma Grubu Başkanı), Deniz Nakliyecileri Derneği – İzmir(Saymanı), Deniz ticaret Odası, TURMEPA, ESİAD ve Alsancak Rotary Kulübü Üyesidir.

Fransız Hükümeti Türkiye Dış Ticaret Müşavirliği görevini de yürüten Lucien Arkas, Fransa Ordre National du Merite Şövalyelik Nişanı, Fransa Legion d’Honneur Şövalyelik Nişanı, İtalya Cumhuriyeti Ordine al Merito Şövalyelik Nişanı ve Avusturya Cumhuriyeti Großes Silbernes Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştır.

Lucien Arkas üç çocuk babasıdır.

Mehmet Ali AYDINLAR

1977 yılında Galatasaray İşletme Yüksekokulu’nu bitirdi. 1981 yılında Mali Müşavir olarak iş hayatına başladı. 1993 yılında Acıbadem Hastanesi ile sağlık sektörüne adım attı. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden Fahri Doktora unvanı bulunmaktadır.

1998 yılında Dünya Genç Girişimcisi İşadamı Yarışmasında Yönetimde Mükemmeliyet ödülüne layık görüldü. Mehmet Ali Aydınlar 2006 yılında Ekonomist Dergisi'nin düzenlediği Yılın İş İnsanı anketinde, Yılın Erkek Girişimcisi ve Dünya Gazetesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından Yılın İşletmecisi seçildi. Referans Gazetesi ise 2006 yılında Acıbadem Sağlık Grubu’nu Türkiye’nin En Hızlı Balığı seçti. Mehmet Ali Aydınlar 2007 yılında da Sağlık Gönüllüleri Derneği tarafından Sağlığa En Çok Gönüllü Katkıda Bulunan Kişi ödülünü aldı.

Aydınlar, Hastane Dergisi tarafından düzenlenen Sağlık Yönetimi Ödülleri - 2008 kapsamında Onur Ödülü’ne, 2009 yılında düzenlenen 4. Türk-Arap Forumu’nda da TAF Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Acıbadem Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Cansen BAŞARAN SYMES

Cansen Başaran Symes,1981 yılı itibariyle başladığı PwC’deki çalışma hayatı boyunca farklı dönemlerde PwC Kopenhag ve Londra ofislerinde görev aldı. 1998-2005 yılları arasında PwC Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi, 2005-2008 yılları arasında PwC Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2000 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından “Geleceğin Global Liderleri” programına seçildi. Birçok sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına aktif olarak katkı sağlayan ve üyeliği bulunan Cansen Başaran Symes TÜSİAD Şirket İşleri Komisyonu bünyesinde yer alan Finansal Raporlama Çalışma Grubu Başkanı ve Yurtdışı İletişim Danışma Grubu üyesidir.



1998 yılından bu yana PricewaterhouseCoopers (PwC) Türkiye Başkanı görevini sürdürmektedir.

Symes, aynı zamanda Endeavor - Etkin Girişimci Destekleme Derneği – Kurucu Üye ve Danışma Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) – Türk Hollanda İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) – Yüksek Danışma Kurulu Üyesidir.

Tayfun BAYAZIT

Makine Mühendisliği lisans eğitimi sonrası Columbia Üniversitesi’nden Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Yüksek Lisans(MBA) derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank’ta başladı. Daha sonra onüç yıl Çukurova Grubu bünyesinde Yapı Kredi - Genel Müdür Başyardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi, İnterbank’ta Genel Müdür ve Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre’de President & CEO görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azalığına getirildi. 2001 yılında Dışbank İcra Başkanlığı(CEO) görevini üstlendi. 2005’te Fortis’in, Dışbank’ın çoğunluk hisselerini satın alması sonrası Fortis Türkiye CEO’luğu ve Fortis Küresel Yönetim Komitesi Üyeliğine getirildi. 2006’da yapılan Genel Kuruldan sonra Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Bu görevinden Nisan 2007 tarihli Genel Kurul sonrası ayrılan Bayazıt, Yapı Kredi’ye geri döndü ve Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak göreve başladı. Bayazıt, 2009 başında Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığına getirildi ve Yapı Kredi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Koç Finansal Hizmetler CEO’luğu görevlerini üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Bayazıt, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yürütmektedir.

Nazlı Ümit BOYNER

1963’te İstanbul’da doğan Nazlı Ümit Boyner, Üniversite eğitimini Ekonomi üzerine 1985’te University of Rochester’da tamamladı. 1985 yazında Chemical Mitsui Bank’ta iş hayatına başlayan Boyner, iki yıl süren bankacılığın ardından altı yıl çeşitli şirketlerde Finansman Yöneticisi olarak çalıştı. 1996’da Boyner Grubu’nun, Holdingleşme Stratejisi ile birlikte Finansmandan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2002 yılında ağırlıklı olarak Finansman ve Yatırım Konularından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

TÜSİAD’da 2005 yılında Dış Tanıtım Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, 2007 yılında Başkan Yardımcısı oldu. Ayrıca KAGİDER’de Kurucu Üye ve dört yıl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nde iki yıl Başkanlık yaptı.

Ümit Boyner aynı zamanda TINA ( Sualtı Arkeoloji Vakfı), TEGV ve Tohum Otizm Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyesi olup, 2008’den bu yana Carnegie Endowment for International Peace, Ortadoğu Bölümü - Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ümit Boyner, evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Haluk DİNÇER

1962 yılında doğan Haluk Dinçer, lisans ve yüksek lisans derecelerini University of Michigan’da tamamladı.

Haluk Dinçer kariyerine 1985 yılında ABD’da General Motors Technical Center bünyesinde proje mühendisi olarak başladı. Ardından gelen on yıl boyunca Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli sektörlerde deneyim kazandı. 1995 yılında Sabancı Grubu’na katılan Dinçer, 2004 yılından bu yana Perakende Grup Başkanı ve gruba bağlı CarrefourSA (gıda perakende zinciri) Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dinçer aynı zamanda, DEİK / Türk –Amerikan İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığını ve TÜSİAD, American Turkish Council (Washington D.C.) ve American Turkish Society (New York) Yönetim Kurulu Üyeliklerini sürdürmektedir.

Haluk Dinçer, evli ve iki çocuk babasıdır.

Erman ILICAK

1967 Malatya doğumlu Erman Ilıcak,1985 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu.

ODTÜ İnşaat Fakültesini 1990 yılında bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Çalışma hayatına üniversite yıllarında büyük bir inşaat firmasında başladı ve aynı şirketin Libya ve Rusya Şantiyelerinde görev aldı.

1993 yılında ST. Petersburg Rusya'da Rönesans İnşaat şirketini kuran Erman Ilıcak bugün 11.000'i aşkın çalışanı ile Türkiye’nin 5. Dünya’nın en büyük 85. yurtdışı müteahhitlik firması Rönesans İnşaat ve Şirketler Grubunun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ali KİBAR

1958 Kayseri doğumlu Ali Kibar, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur. 1983’te Kibar Holding’de iş hayatına atılan Ali Kibar, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra bünyesinde yirmi şirket bulunan Kibar Holding’in grup şirketlerinde Yöneticilik ve İcra Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Çeşitli dernek, vakıf ve kuruluşlarda üyelikleri bulunan Ali Kibar, 1999 – 2007 yıllarında Kore Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolosluğu görevinde bulunmuş ve 2007 yılında Kore Cumhuriyeti Kayseri Fahri Başkonsolosluğuna atanmıştır. İngilizce ve Fransızca bilen Ali Kibar, evli ve iki çocuk babasıdır.

Volkan VURAL

Emekli Büyükelçi Volkan Vural, TED Ankara Koleji ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduktan sonra 1964 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girdi. Vural, çeşitli görevlerden sonra İran, Rusya, Almanya, Birleşmiş milletler ve İspanya’da Büyükelçi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Baş Danışmanı ve Avrupa Birliği Sekreterliği’nin Kurucu Genel Sekreteri olarak hizmet verdi. Vural, 2007 yılından bu yana Doğan Holding’de Danışmanlık görevini yürütmektedir.

Volkan Vural İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmektedir.

Muharrem YILMAZ

Muharrem Yılmaz, 2 Ağustos 1957’de Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Karacabey Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, 1980 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite öğrenimi sırasında, babası Sadık Yılmaz tarafından kurulmuş olan SÜTAŞ'ta çalışmaya başlayan Yılmaz, üretimden pazarlamaya çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 1989 yılında Genel Müdürlüğe atandı. Sadık Yılmaz’ın 22 Nisan 2005 tarihindeki vefatının ardından SÜTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz halen bu görevi sürdürmektedir.

Muharrem Yılmaz, Ağustos 1999-Mayıs 2002 tarihleri arasında kısa adı TÜGİAD olan Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Yılmaz, bu dönemde üstlendiği Avrupa Genç İşadamları Dernekleri Konfederasyonu (YES for EUROPE) Başkan Yardımcılığı görevini de Kasım 2002’ye kadar sürdürdü.

Muharrem Yılmaz, Ekim 1995-Haziran 2002 tarihleri arasında ise kısa adı SETBİR olan Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekiliydi.

Halen Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Üyesi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olan Muharrem Yılmaz, Galatasaray Eğitim Vakfı’nda da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Muharrem Yılmaz, haftalık ekonomi haberleri dergisi Ekonomist’in Yılın İş İnsanları değerlendirmesinde, 2003 yılında Yılın Girişimcisi, BUSİAD tarafından 2003’te Yılın İşadamı ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından da 2004 yılında Yılın İşletmecisi seçildi.

YEDEK LİSTE

METİN AKMAN

1966 yılında doğdu. ODTÜ İİBF İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre Unilever’de yöneticilik yaptı.

Hollanda merkezli, Nutreco - Trouw Nutrition Türkiye’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürlüğü görevine devam etmekte olan Akman, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde part time öğretim görevlisi olarak lisansüstü ve lisans sınıflarında tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmaktadır.

Metin Akman evli ve iki çocuk babasıdır.

Elif BİLGİ ZAPPAROLİ

Elif Bilgi Zapparoli, London School of Economics and Political Science eğitiminin ardından Brown Üniversitesi, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler, BA ve Harvard Üniversitesi, İş İdaresi Yüksek Lisansı, MBA yaptı.

Morgan Stanley & Co.; NY, ABD (1989 - 1992), Goldman, Sachs & Co.; NY ABD (1994 - 1998), İktisat Yatirim; İstanbul, Turkiye; (Genel Müdür; 1998-2001) görevlerinde bulunan Zapparoli, 2001 yılından bu yana EFG İstanbul Menkul Değerler; İstanbul, Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığını ve 2007’ bu yana da Eurobank Tekfen; İstanbul, Türkiye; Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.

Osman F. BOYNER

1973 doğumlu olan Osman F. Boyner, 1996 yılında Imperial College’da (University of London) elektronik mühendisliğinde lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. ABD, New York, Bank Julius Baer’de üç yıl Risk Yönetimi alanında çalıştı. Ardından MIT Sloan School of Management’da İş İdaresi alanında MBA ve Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government’da Kamu Yönetimi yüksek lisansını tamamladı.

2005 yılında World Economic Forum tarafından Young Global Leader seçildi. TurkVCa-Türk Risk Sermayesi Derneği kurucu üyelerinden olan Boyner, TUSIAD International’da Yürütme Kurulu Başkanı ve Harvard JFK School- Dean’s Alumni Council’da görev yapmaktadır.

Osman F. Boyner, Boyner Sanayi Mensucat Fabrikası A.Ş.’de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

Davut DOĞAN

1960 yılında doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Biga’da tamamladı. 1978 – 1986 yılları arasında devlet memurluğu yaptı. Halen Doğtaş A.Ş ve Doğanlar Şirket grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2006 yılında DPT – 9. Kalkınma Planı Mobilya Komitesi Başkanı görevini yürüttü. BİGİAD, BİGA Grişim Grubu, Yüksek Öğrenimi Geliştirme Derneği ve MOSDER’in Kurucularindan olup, aynı zamanda Başkanlık görevlerini de yürütmüştür. TÜSİAD ve OSBÜK Yüksek İstişare Konseyi Üyesi olan Davut Doğan,TOBB Türkiye Mobilya Sektör Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Fethi GÜRBÜZ

1954 yılında doğdu. Lise eğitimini 1972 yılında TED Ankara Koleji’nde bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’ni 1977 yılında tamamladı. Şu anda Serenas Group CEO ve Kurucu Ortağı; INCON Group Uluslar arası Kongre Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi, Mercure Hotel Girne / KKTC Direktörü, Congress World Inc. Canada, BOD Üyesi’dir. Evli olan Mustafa Bey, üç çocuk babasıdır.

Tarkan KADOOĞLU

Tarkan Kadooğlu, 1974 yılında doğdu. 1989 – 1995 yılları arasında aile şirketi olan Kadooğlu Group’un çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra, 1996 yılında Kadooğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Kadooğlu, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD Üyesidir. Tarkan Kadooğlu, evli ve dört cocuk babasıdır.

Oya NARİN

1964 yılında doğan Oya Narin,1982 yılında St.Michel Lisesinden, 1986 yılında İsviçre’de Hotel Ecolieré Lausanne’dan mezun oldu. Öğrenim hayatını bitirdikten sonra; İsviçre’de ve ABD’de çeşitli otellerde çalıştı. Halen Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı , Martı GYO Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Danışmanı,

Narin Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TYD-Turizm yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlerini yürütmektedir.

İki çocuk annesi olan Narin, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Murat ÖZYEĞİN

Carnegie Mellon Üniversite’nde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi eğitimi alan Murat Özyeğin 1998 yılında çift ana dal diploması ile mezun oldu.

İş hayatına 1998 yılında Bear Stearns & Co. yatırım bankasının New York ofisinde Şirket Birleşme ve Satın Alma Grubu’nda Finansal Analist olarak başladı. 2000 yılında aynı firmanın Londra ofisine Şirket Birleşme ve Satın Alma grubuna Kıdemli Analist olarak transfer oldu.

2003 yılında Harvard Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlayan Murat Özyeğin, aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol alarak, grubun holding şirketi Fiba Holding ve Finansbank’ta Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölümlerini kurdu.

2006 yılından itibaren Fiba Holding Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Endeavor Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyeliği görevini yürütmektedir.

Murat Özyeğin, evli, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

Zeynep Gülin SİLAHTAROĞLU BAYKAL

1967 yılında doğdu. İstanbul -Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bentley College, ABD, MBA (Pazarlama) yapan Baykal, kendi işi olan Silkar Turizm Yatırım ve İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesidir. TÜSİAD ve KAGİDER Üyesi olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Alican ULUSOY

1977 yılında doğdu. Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra, LONDRA - American Inter Continental University’de İşletme ve Yönetim Bilimleri dalında eğitim aldı. 1998 yılında Otobüs Grubu’nda etkin olarak görev alan Ulusoy, 2000 yılında Otobüs Grubu Sorumluluğuna, 2001 yılında ise, Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etti.

Alican Ulusoy TABA, TÜGİAD ve TÜSİAD Üyesidir.