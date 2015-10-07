"Yeni Türkiye’nin fotoğrafı, bir Akrep’in arkasına bağlanarak sürüklenen vatandaşın fotoğrafı mıdır?"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, zırhlı aracın arkasında HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik’in kayınbiraderi Hacı Lokman Birlik’in cansız bedenin sürüklendiği fotoğraf ve DİHA ile Gün TV muhabirlerinin başlarına silah dayayıp gözaltına alan özel harekât polislerini TBMM gündemine taşıdı.

Barış Yarkadaş, Şırnak'ta yaralı haldeyken infaz edildikten sonra cansız bedeni özel harekât polisleri tarafından zırhlı aracın arkasında sürüklenen Hacı Lokman Birlik’in fotoğrafına ilişkin olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi sundu. Önergede; “Yeni Türkiye’nin fotoğrafı, suçu ne olursa olsun bir Akrep’in arkasına bağlanarak sürüklenen vatandaşın fotoğrafı mıdır?” diye sordu.

CHP’li Yarkadaş, Diyarbakır Silvan'da özel harekat polislerinin operasyonunu görüntülemeye çalışan ve gözaltına alınan Özgür Gün TV muhabiri Murat Demir ve DİHA muhabiri Serhat Yüce’nin kafasına silah dayayan özel harekat polislerinin tespit edilip edilmediğini de sordu.

Yarkadaş, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in de polisler tarafından tehdit edildiği iddiasını da Meclis gündemine taşıdı. CHP'li Yarkadaş, TBMM’ye sunduğu önergede “7 Haziran’dan önce yani AKP’nin tek başına iktidar olduğu dönemde bölgede yaşanmayan olayların, 7 Haziran’dan sonra artarak devam etmesi tesadüf müdür? Yoksa yaşanan olaylar AKP’nin yeniden tek başına iktidara gelmesi için bölgede uygulamak istediği bir politika mıdır?” diye sordu.