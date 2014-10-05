'Yeni Türkiye’de böyle bir AYM'ye yer yok, 'Gezi'ci misin, o cübbeni çıkar Haşim efendi!'

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ı eleştirirken, "Sen bu ülkede hükümdar değilsin, şah değilsin, o cübbeni çıkartacaksın. O cübbenin altında hükümete parlamentoya müdahale etmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Yeni Türkiye’de bu şekilde çalışan, bu şekilde faaliyet gösteren bürokratik bir vesayet organı olarak çalışan Anayasa Mahkemesi’ne yer yoktur. Ben kendi adıma söylüyorum; ey Haşim Kılıç, senin başında olduğun Anayasa Mahkemesi’ne zinhar saygı duymuyorum. Cübbeni çıkartacaksın Haşim Efendi. Cübbeni çıkartacaksın yüreğin yetiyorsa" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Mahir Alan’ın haberine göre, Metiner Haşim Kılıç’ın Türkiye’de bir ’korku iklimi’ oluştuğu açıklamalarına ise şunları söyleyerek tepki gösterdi: "Demiş ki; ’Türkiye’de bir korku iklimi oluştu.’ Hadi oradan, sen bir vesayet organı gibi siyasetin üzerinde parlamentonun üzerinde yürütmenin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi duracaksın, sonra da kalkıp korku ikliminden bahsedeceksin. Hangi korku ikliminden gazetecilere çağrıda bulunmuşsun. Haşim efendi pardon, Haşim beyefendi onların herkese her şeyi söyleme hakkı var. Ama bizim yok. Yargıya dokunamazsınız. Çünkü yargının kutsallığı var. Ama Tayyip efendi dediği zaman o yargı bunu diyene ceza kesmiyor. Ama Haşim efendi derseniz yargının yüksek temsilcisi olduğu için hasretler celalleniyor. Efendi kelimesinden neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Ben de efendiyim sen de efendisin Haşim efendi. Sen milli iradeye saygı duymuyorsan, bu saatten itibaren milli iradenin bir temsilcisi olarak, Mehmet Metiner olarak Adıyaman Milletvekili olarak asla sana ve senin kararlarına saygı duymuyorum. Korku iklimi oluşturuyorsun, gazetecilere çağrıda bulunuyorsun; ’Dayananın.’ Sen Gezici misin, Anayasa Mahkemesi’nin başkanı mısın? Safını belli et."

AKP Milletvekili Mehmet Metiner, memleketi Adıyaman’da partisinin İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle bayramlaşan Mehmet Metiner, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlar ile Haşim Kılıç’ın IPI-CPJ basın özgürlüğü heyetine yaptığı Türkiye’de bir ’korku iklimi’ oluştuğu açıklamalarına tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararların, parlamentonun iradesini yok saymak olarak nitelendiren Metiner, "Jet hızıyla Anayasa Mahkemesi’nde bir karar alındı, iptal kararı çıktı. Haşim Kılıç beyefendi bir açıklama yaptı. İptal kararı, parlamentonun iradesini yok saymasıdır. Anayasa Mahkemesi’nin varlığını, bu şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Parlamento, meclis kanun çıkartacak atanmış üyelerden oluşan Anayasa Mahkemesi her seferinde millet iradesinin temsilcisi olan millet meclisinin almış olduğu kararların Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla iptal edecek" dedi.

’Hükümdar değilsin, şah değilsin, o cübbeni çıkartacaksın’

Haşim Kılıç’ın başında olduğu Anayasa Mahkemesi’ni tanımadığını ve saygı duymadığını söyleyen Metiner, şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi’nin başkanına buradan sesleniyorum. Siz Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla kanunları iptal ediyorsunuz ama Anayasa’yı kendiniz çiğniyorsunuz. Anayasanın amir hükmü derki; gerekçeli karar açıklanmadan iptal kararı duyurulmaz. Sen hangi yetkiye dayanarak iptal kararını açıklıyorsun. Gerekçeli kararın nerede. Sen bu ülkede hükümdar değilsin, şah değilsin, o cübbeni çıkartacaksın. O cübbenin altında hükümete parlamentoya müdahale etmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Yeni Türkiye’de bu şekilde çalışan bu şekilde faaliyet gösteren bürokratik bir vesayet organı olarak çalışan Anayasa Mahkemesi’ne yer yoktur. Ben kendi adıma söylüyorum; ey Haşim Kılıç, senin başında olduğun Anayasa Mahkemesi’ne zinhar saygı duymuyorum. Senin vermiş olduğun kararlara zinhar saygı duymuyorum. Sen ki milli iradeyi tanımıyorsun, ben de senin kararlarına asla saygı duymuyorum kardeşim. Haşim Kılıç bir muhalefet partisinin genel başkanı gibi konuşuyor. Cübbeni çıkartacaksın Haşim Efendi. Cübbeni çıkartacaksın yüreğin yetiyorsa."

Sen Gezicici misin, Anayasa Mahkemesi’nin başkanı mısın?

Metiner, Haşim Kılıç’ın Türkiye’de bir ’korku iklimi’ oluştuğu açıklamalarına ise şunları söyleyerek tepki gösterdi: "Demiş ki; ’Türkiye’de bir korku iklimi oluştu.’ Hadi oradan, sen bir vesayet organı gibi siyasetin üzerinde parlamentonun üzerinde yürütmenin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi duracaksın, sonra da kalkıp korku ikliminden bahsedeceksin. Hangi korku ikliminden gazetecilere çağrıda bulunmuşsun. Haşim efendi pardon, Haşim beyefendi onların herkese her şeyi söyleme hakkı var. Ama bizim yok. Yargıya dokunamazsınız. Çünkü yargının kutsallığı var. Ama Tayyip efendi dediği zaman o yargı bunu diyene ceza kesmiyor. Ama Haşim efendi derseniz yargının yüksek temsilcisi olduğu için hasretler celalleniyor. Efendi kelimesinden neden rahatsızlılık duyuyorsunuz? Ben de efendiyim sen de efendisin Haşim efendi. Sen milli iradeye saygı duymuyorsan, bu saatten itibaren milli iradenin bir temsilcisi olarak, Mehmet Metiner olarak Adıyaman Milletvekili olarak asla sana ve senin kararlarına saygı duymuyorum. Korku iklimi oluşturuyorsun, gazetecilere çağrıda bulunuyorsun; ’Dayananın.’ Sen Gezici misin, Anayasa Mahkemesi’nin başkanı mısın? Safını belli et."

Metiner, konuşmasının ardından bir süre partililerle bayramlaştı.