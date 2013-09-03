Yeni Türk-İş yönetimi belli oldu

Mustafa Kumlu’nun TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’ndan istifasının ardından, Yönetim Kurulu’nun yedek birinci üyesi olan Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ı göreve çağıran TÜRK-İŞ, yaptığı ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.
Toplantıda TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atalay TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na seçildi.
TÜRK-İŞ Yönetimi’nde görev dağılımı şöyle gerçekleşti:
Ergün Atalay Genel Başkan
Pevrul Kavlak Genel Sekreter
Ramazan Ağar Genel Mali Sekreter
Nazmi Irgat Genel Eğitim Sekreteri
Eyüp Alemdar Genel Teşkilatlandırma Sekreteri