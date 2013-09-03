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Yeni Türk-İş yönetimi belli oldu

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atalay TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na seçildi

03 Eylül 2013 18:14

Mustafa Kumlu’nun TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’ndan istifasının ardından, Yönetim Kurulu’nun yedek birinci üyesi olan Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ı göreve çağıran TÜRK-İŞ, yaptığı ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.

Toplantıda TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atalay TÜRK-İŞ Genel Başkanlığı’na seçildi.

TÜRK-İŞ Yönetimi’nde görev dağılımı şöyle gerçekleşti:
 
Ergün Atalay        Genel Başkan
Pevrul Kavlak       Genel Sekreter
Ramazan Ağar     Genel Mali Sekreter
Nazmi Irgat          Genel Eğitim Sekreteri
Eyüp Alemdar      Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

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