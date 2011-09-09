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Spor

Yeni transferler ilk kez antrenmanda TRABZON (A.A)

09 Eylül 2011 00:04

-Yeni transferler ilk kez antrenmanda TRABZON (A.A) - 08.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un Slovak oyuncuları, takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sabah saatlerinde Trabzon'a gelen ve öğleden sonra tanıtım törenine katılan Marek Sapara, Robert Vittek ve Marek Cech de katıldı. Milli takım kamplarından dönen oyuncuların yer aldığı antrenmana, sakatlıkları bulunan Piotr Brozek, Barış Özbek ve Tayfun Cora ise katılmadı. Trabzonspor, yarın Manisaspor ile yapacağı maç için Manisa'ya gidecek.

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