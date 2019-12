-Yeni transferden ilk açıklama İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Galatasaray'ın, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue, sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu için son derece mutlu olduğunu söyledi. Eboue, GSTV'ye yaptığı açıklamada, 7 yıldır Arsenal'de forma giydiğini hatırlatarak, ''Kariyerimde bir değişiklik istiyordum. Bunun da Galatasaray olmasından dolayı son derece mutluyum'' dedi. Transfer süreciyle ilgili bilgi veren Fildişi Sahilli oyuncu, Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger ile görüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: ''Arsene Wenger beni çağırdı ve Galatasaray'ın hocasının beni istediğini söyledi. Hoca hakkında çok olumlu konuştu. Ben de bunun doğru olduğuna inanıp buraya geldim. Buraya indiğim andan itibaren hava alanında beni karşılayanlardan, tesislerdeki herkesten bu sıcaklığı gördüm. Hocayla da tanıştım. Dolayısıyla benim için yeni bir dönem başlıyor. Hocanın bana vermiş olduğu istek ve güvenle yeni dönemde kendimi herkese ispatlamak için buradayım.'' Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, transfer edilmesini istemesinin kendisine güven verdiğini anlatan Eboue, ''Galatasaray'ın resmi internet sitesine girip haberlere baktığım zaman basın toplantısı sırasında Fatih Hoca'nın benden bahsettiğini, transferimi istediğini gördüm. Bu bana çok büyük bir güven verdi. Bunun üzerine Arsene Wenger'e gidip bu durumu anlattım. O da bana hocanın önemli olduğunu, eğer benim de bu transferi yapmak için bir isteğim varsa yüzde yüz gitmem gerektiğini söyledi. Ben de dua ettim ve yola çıktım'' diye konuştu. Eboue, bir soru üzerine, sarı-kırmızılı takımın transfer gündeminde olan vatandaşı Abdul Kader Keita ile Galatasaray hakkında konuşmadığını vurgulayarak, ''Açıkçası şimdiye kadar konuşmadık. Keita milli takımda bir ağabeyim gibidir. Onunla milli takımlarda uzun süre oynadım ve çok büyük keyif aldım. Kendisi oynamak istediği zaman müthiş bir oyuncu. Belki de şimdi benim onu arayıp, 'Ben buraya geldim, sen de buraya gelebilirsin' deme vaktim gelmiş olabilir'' ifadelerini kullandı. -''Her yerde oynayabiliyorum''- Emmanuel Eboue, forma giydiği mevkiiyle ilgili olarak, ''Öncelikle ilk tercihimin sağ kanat olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında da bek oynamayı tercih ederim. Hocamın kararına göre bu değişecektir. Beni nereye koyarsa oynarım. Her yerde oynayabiliyorum, böyle bir yeteneğim var. Hocanın kararına göre beni nereye koyarsa ben orada oynayacağım. Elimden gelenin yüzde yüzünü vereceğim zaten'' dedi. Çocukluğuyla ilgili üzücü anıları olduğunu belirten Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde ise Arsenal'ın 1999 yılında Wigan ile yaptığı maçta üzücü anlar yaşadığını vurgulayarak, ''Fakat sonrasında Arsenal taraftarı bana çok destek oldu. Şu anda da gayet rahatım. Kendime güvenim yerinde. Acı günleri geri de bıraktım'' diye konuştu. -''Zokora ile karşılıklı oynamak zor''- Eboue, İngiltere Premier Lig'de karşılıklı forma giydiği vatandaşı Zokora'nın Trabzonspor'a transfer olması ve Türkiye'de yine karşı karşıya oynayacak olmalarının sorulması üzerine, şunları köyledi: ''Zokora yaş olarak benden büyük. Onu ağabeyim gibi görüyorum. Onunla beraber oynamak bana her zaman büyük keyif vermiştir. Onu oynarken izlemek de bana çok büyük keyif vermiştir. Dolayısıyla karşılıklı oynamak zor. Çünkü bu kadar sevdiğiniz birine karşı oynamak kolay değil. Ben de onu yenmek için elimden geleni yapacağım. O da beni yenmek için elinden geleni yapacak. Mücadele doğacak aramızda. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hakikaten kendisine çok büyük saygım var.'' Arsenal forması altında, 2006 yılında Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya kaybettiklerini hatırlatan Eboue, ''O gün şans bizimle beraber değildi. Fakat şimdi Galatasaray forması giyiyorum. Bir oyuncu için Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynamak çok önemli. Bütün oyuncular bu büyük maçları oynamak isterler. Ben de tanrıya sürekli dua ediyordum, bana yeni formamla bu mücadeleleri verebilme gücünü ve kupayı kazanabilme gücünü versin diye. Şimdi yeni bir dönem başlıyor, umuyorum bu dualarımı burada gerçekleştireceğim'' diye konuştu. -''27 numarayı seçtim''- Eboue, Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Benim için önemli olan üç tane numara vardır 27, 17 ve 71. Buraya ilk geldiğim zaman 27 numaranın boş olduğunu öğrenince hemen onu aldım. O numarayı giyeceğim. Bana hem tatlı, hem de acı hatırları vardır. O yüzden ben bu numarayı taşımak istiyorum. Bir futbolcu için böyle büyük kulüpler tarafından kabul edilmek çok önemli. O yüzden camiaya çok teşekkür ediyorum. 27 numaralı formayla taraftara da borcumu bir şekilde ödemek istiyorum.'' -''Aile yaşantısı çok önemli''- Fildişi Sahilli oyuncu, 3 çocuğu olduğunu ve aile yaşantısının kendisi içik çok önemli olduğunu anlatarak, ''Bir futbolcu için aile yaşantısı çok önemli. Üç tane dünya güzeli çocuğum var. Eşime teşekkür ediyorum bana bu üç çocuğu verdiği için. Futbolcu için iyi günler olduğu gibi kötü günler de olabiliyor. Özellikle kaybettiğiniz maçlardan sonra eve döndüğünüz zaman ailenizin olması size her zaman daha büyük bir güven veriyor. Sizi daha rahat hissettiriyor. Dolayısıyla ben bunu yaşıyorum. Eve döndüğümde ailemi ve çocuklarımı gördüğüm vakit kendimi daha güvende ve daha iyi hissediyorum'' diye konuştu. Eboue, 6 kız, 6 erkek olmak üzere 12 kardeşi olduğunu da belirterek, ''Özellikle ülkeme gittiğim zaman sürekli onlarla vakit geçiriyorum. Onlarla birlikte olmak bana çok büyük keyif veriyor. Birlikte çok eğleniyoruz. Bütün kardeşlerim ve onların duaları benim için çok önemli. Böyle bir aileye ve çevreye sahip olduğum için çok mutluyum'' dedi. Eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Eboue, eğlenecek zamanla çalışacak zamanı birbirinden ayırmayı çok iyi bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Takım arkadaşlarımı ve etrafımdakileri güldürmem gerekiyorsa bunu yaparım. Ama çalışmam gereken zamanlarda da oldukça ciddi bir şekilde işimi yaparım. Genel olarak insanların moralinin bozuk olmasını, hayal kırıklığı yaşamasını istemem. Ben hep morali yüksek tutmaktan yana olan bir insanım. Elbette ki her zaman iyi günlerimiz olmayacak. Kötü anlarımız da olacak. Ama bu durumlarda bu morali yüksek tutmak için elimden geleni yaparım. Şunu da unutmamak lazım bugün bu konuma geldiysek, bu şartlar bize sunulmuşsa bu tanrının sayesindedir. Bu sağlığa ve bu duruma sahip olduğumuz için ona her zaman dua etmemiz gerekiyor.'' Eboue son olarak, kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, ''Bu sezon yeni takımımla kupalar kazanmak istiyorum. Umarım hep beraber bir aile gibi oluruz'' dedi.