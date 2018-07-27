Yeni transfer Andre Ayew İstanbul'da: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım

Fenerbahçe’nin Swansea’dan kiraladığı Andre Ayew dün akşam İstanbul’a indi. Başkan Ali Koç’un özel uçağıyla gelen 28 yaşındaki Ganalı golcü, “Büyük bir kulübün formasını giyeceğim. Atacağım gollerle F.Bahçe’nin şampiyonluğuna katkı sağlayacağım. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Andre Ayew için son iki transferinde gittiği takımlar yaklaşık 46 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Profesyonelliğe 2007'de Marsilya'da adım atan Ayew, 2015-16 sezonu başında bedelsiz gittiği Swansea City macerasına 12 golle başladı. 34 lig maçının tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Premier Lig'de o sezonun en golcü 12 isminden biri olan Ganalı, 24 milyon euro'ya Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham'a transfer oldu. Başlangıçta Bilic'ten az şans bulsa da ilerleyen dönemlerde performansı yükseldi.

Rekor ücretle döndü

West Ham'da 1.5 sezonda toplam 12 gol atan Ayew, geçen ocak ayında kulüp rekoru kırılarak 22 milyon euro bedelle Swansea'ya geri döndü. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 19'u ilk 11'de olmak üzere 30 lig maçında forma giyen Ayew, 3 gol atarken 4 asist yaptı. Ayew, ikinci yarıdan itibaren yeniden formasını giymeye başladığı Swansea'de ise golle tanışamadı; 12 lig maçta sadece 2 asist yapabildi. 28 yaşındaki futbolcu, 76 kez formasını giydiği Gana Milli Takımı'nda ise 14 kez fileleri havalandırdı.

Andre Ayew kimdir?

17 Aralık 1989 tarihinde Fransa'da doğan Ayew'in tam ismi Andre Morgan Rami Ayew'dir. Gana asıllı futbolcu, Almanya'nın TSV 1860 Münih takımının altyapısında futbola başladı.

Bir dönem Gana'ya, babasının sahibi olduğu Nania kulübünde oynayan Ayew, 2005 yılında Fransa'ya dönerek Marsilya altyapısına katıldı. 2007 yılında bu kulüpte profesyonelliğe geçen Ayew, 2008 yılında Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.

Lakabı 'dede'

Lakabı 'Dede' olan Ayew'in futbolculuk kültürü ailesinden geliyor. Amcası Kwame Ayew'in yolu da Türkiye'den geçti. Amca Ayew, 2000- 2001'de Yozgatspor'da, 2001-2002'de ise Kocaelispor'da forma giydi; toplam 23 gole imza attı. Baba 'Pele' lakaplı Abedi Ayew Marsilya, Lille, Lyon, Torino gibi önemli takımların formasını terletti. Kardeşi Jordan Ayew ise profesyonel hayatını Swansea'da sürdürüyor. Andre Ayew'in ağabeyi Ibrahim Ayew de futbolcu; Cebelitarık ekibi Europa'da top koşturuyor.

Valbuena, Gomis ve Gökhan Töre'yle oynadı

Andre Ayew, Marsilya'dan takım arkadaşı olduğu Mathieu Valbuena ile 4 yıl sonra aynı forma için ter dökecek. Galatasaraylı Batefimbi Gomis'le de 2015-16'da Swansea'de birlikte oynayan 28 yaşındaki hücum oyuncusu, West Ham'da ise Beşiktaşlı Gökhan Töre ile 2016-17'de takım arkadaşlığı yaptı. Ayew, Gomis'in 2015-16 sezonunda Swansea'de 33 maçta attığı 6 golün 2'sinin asistini yapmıştı.

4. Ganalı oldu

Fenerbahçe tarihinin 133. yabancı futbolcusu olan Andre Ayew, sarı-lacivertlilerin 4'üncü Ganalısı unvanını da elde etti. Fenerbahçe formasını en son giyen son Ganalı, 2007'de Stephen Appiah olmuştu.

1.2 milyon Euro'ya kiralandı

Kanarya'nın satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Ayew'e ve kulübü Swansea'ye yapacağı ödeme kesin olarak netleşmezken ilk gelen haberler 1.5 milyon euro karşılığında kiralandığı şeklindeydi, ancak bu rakamın 1.2 milyon euro olduğu belirtiliyor. Ayew'in kazanacağı ücretin ise 3.2 milyon euro olduğu ileri sürülmüştü

Fenerbahçe'ye 1 gol 1 asisti var

Ayew, Marsilya forması giyerken Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı. 2012- 2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de 2-2 sona eren maçta beraberlik golünü kaydetmişti. Marsilya'nın diğer golünü ise Valbuena atmış, pası Ayew vermişti. Ayew, aynı sezon Avrupa Ligi ön eleme turunda da Eskişehirspor'u 3-0 yendikleri maçta fileleri 2 kez sarsmıştı.