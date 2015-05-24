Yeni trafik sigortası uygulaması 1 Haziran'da başlıyor

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni değiştirilen trafik sigortası uygulamasının 1 Haziran'da başlayacağını bildirdi. Apayadın, araçlar için fazla prim ödemesi isteyen sigorta şirketlerinin fiyat düşürmesini beklediklerini bildirdi.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, trafikte sigortasız ticari araç bulunmadığını ifade ederek, zorunlu trafik mali sorumluluk sigortası prim tutarlarının serbestçe belirleme yetkisi verilen firmaların, sigorta şirketlerince kaza istatistikleri ve risk durumları göz önüne alınarak ilden ile değişen prim tutarları belirlediğine dikkati çekti.

Türkiye'de her 4 kişiye bir araç düşüyor

İl ve ilçeler arasında bir ayrım yapılmadığının altını çizen Apaydın, büyükşehirde faaliyet gösteren ticari bir araçla aynı ilin merkezi dışındaki uzak ilçelerinde faaliyet gösteren araçlar için ödenen prim tutarlarının aynı olduğunu belirtti.

Apaydın, bu durumun yeni trafik sigortası düzenlemesinde de düzeltilmediğine, uygulamanın 1 Haziran'da başlanacağına dikkati çekerek, "Şoför esnafı olarak biz de fazla prim ödemesi isteyen sigorta şirketlerinin fiyat düşürmesini bekliyoruz. Yeni düzenlemeyi fırsat bilip fiyatları yükseltmeyin, uygulamanın takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Kazaya karışan araçların sigortalı tarafından istediği servise götürüp tamir ettirebilecek olmasını olumlu bulduklarını ifade eden Apaydın, "Şimdi sigortalı aracının değer kaybını da talep edebilecek olmasını da olumlu buluyoruz ama değişiklikleri fırsat bilip fiyat artırılmasına karşıyız. Bir de aracın orijinal parçasının yerine eş değer parça önerisini yanlış buluyoruz. Çünkü, bu teklif poliçelerde mutlaka yeni fiyatlandırmayı da beraberinde getirecektir. Bu da şoför esnafını mağdur eder" değerlendirmesinde bulundu.