Yeni Toyota görücüye çıktı

TF109 - VİDEO

Formula 1'de yeni sezon öncesi takımlar birer birer yeni otomobillerinin tanıtımını yapıyor. Sezon açılışını Köln'deki merkezinde internet üzerinden yapan Toyota'da hedef takım tarihinin ilk yarış birinciliğini elde etmek.Küresel mali kriz formula 1 takımlarını ekonomik tedbirler almaya itiyor. Eskiden yapılan şaşalı sezon açılışlarının yerini internet üzerinden yapılan maliyetsiz tanıtımlar aldı. İşte f1 dünyasında 8'inci sezonuna hazırlanan Toyota da bu yolu seçen takımlardan biri...Japon otomotiv üreticilerinin birer birer motor sporlarından çekildiği bugünlerde Toyota hırsla yoluna devam ediyor. F1'deki ilk 7 yılında aradığını bulamayan ve hiç birincilik elde edemeyen Toyota'da hedef yarış kazanmak.Geçen yıl özellikle Macaristan'da elde ettiği ikincilikle dikkatleri çeken Alman Timo Glock da iddialı...Glock, "2008'de takımla iyi bir başlangıç yaptım. Ama 2009'da daha büyük bir aşama kaydetmeliyiz. Sürekli olarak kürsüye çıkmak için mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.Formula 1'deki bu sezon uygulanmaya başlanacak kural değişişikleri nedeniyle otomobillerde de büyük farklılıklar göze çarpıyor. Geniş ön kanatlar ve dar arka kanatlar özellikle dikkat çekiyor.