Yeni tip Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı bin 500'ü aştı

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Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı bin 524'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ülkede 66 bin 492 doğrulanmış vaka olduğunu belirtirken son 24 saatte Covid-19'a bağlı olarak 143 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 280 kişiye tanı konulduğunu açıkladı.

Şu an kadar yeni tip Koronavirüs'e bağlı olarak Çin dışında sadece Hong Kong, Singapur ve Japonya'da ölüm yaşandı ancak virüsün onlarca ülkede görüldüğü doğrulandı. Şu ana kadar virüsün görüldüğü en son ülke Mısır oldu.

Çin'de bu hafta doktorlar hastalığı tespit etmek için karmaşık testler yapmak yerine akciğer tomografisi çekmeye başlamıştı. Bu yöntemin ardından son günlerde tespit edilen vaka sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Ebola ve Zika gibi salgınlara karşı aşı üretmeyi başaran Inovio Eczacılık'ın Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Kate Broderick, CBS'nin "Vücuda virüse nasıl saldıracağını öğretmesi için DNA ve genetik mi kullanıyorsunuz" sorusuna, "Evet, virüsü tanımlayıp anında saldırabilmelerini istiyoruz" dedi. Aşı için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Broderick, ilerleme kaydettiklerini belirtti.