Yeni tip Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 1700'ü geçti; ülkeler karantina altındaki vatandaşlarını tahliye ediyor

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin sayısının 1700'ü geçtiğini açıkladı. Dünya çapında virüsten etkilenen insan sayısı 70,548 olarak belirlendi. Japonya'da karantina altında tutulan cruise gemisinden ülkeler vatandaşlarını tahliye etmek için adım atarken Kamboçya'da bir başka cruise gemisinden ayrılan insanlardan birinde Koronavirüs görülmesi endişelere neden oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içinde dünyanın pek çok yerine yayılan Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu son olarak 16 Şubat'ta 105 kişinin daha öldüğünü ve toplam ölüm vakasının 1,770 olduğunu duyurdu.

Cruise gemilerinde karantinalar

Salgına yönelik pek çok ülke tedbirler almayı sürdürüyor. Japonya'da tutulan Diamond Princess isimli bir cruise gemisi günlerdir karantina altında. Gemide yüzlerce insanda test sonuçları pozitif çıkarken ABD, Hong Kong, Kanada ve Avustralya gemide karantina altında tutulan vatandaşlarını tahliye etmek üzere harekete geçti.

Kamboçya'da ise içinde Koronavirüs taşıyan yolcular bulunduğundan şüphelenilen bir Westerdam isimli cruise gemisi karantina alındı. Gemide kimsede virüs olmadığına dair güvence verildikten sonra gemidkiler dışarı çıkarıldı. Gemideki yolcuların üç kıtaya dağılmasının ardından inen yolculardan birinde Koronavirüs tespit edildi.

İnsan teması olmayan kurye hizmeti

Çin'de insanlar evlerinden çıkmamaya özen gösterirken yemek şirketleri de siparişleri ulaştırmak için güvenli yöntemler uygulamaya başladı. Pek çok yemek zinciri 'insan teması olmadan' sipariş götürmeye başladı. İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşların yemekleri evlerine yakın bir yere bırakılarak herhangi biriyle karşılaşmadan yiyeceğini alabiliyor.