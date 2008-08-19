Yeni 'tezkere krizi' Boğaz'da...

Amerikan CNN televizyonu, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir yetkilinin, ABD'nin, insani yardım amaçlı donanma gemilerini Karadeniz'e gönderme amacıyla Türkiye'den izin almak üzere görüşmeler yaptığını duyurdu.CNN televizyonunun haberine göre, Pentagon yetkilisi, “ABD, insani yardım amacıyla Karadeniz'e donanma gemilerini göndermede izin için şimdi Türkiye ile görüşüyor” dedi.Habere göre, Türkiye'den izin çıktığı takdirde, iki donanma gemisinin Karadeniz'e gönderilmesine ilişkin duyuru resmen yapılacak. Bu duyurunun hemen yarın çıkabileceği de haberde belirtildi. CNN Pentagon muhabiri, bu gemilerin insani yardım amacı taşıdığı ancak bir bakıma, “askeri mesaj” vereceği yorumunu da yaptı.ABD'de McClatchy gazeteler grubu ABD'nin iki donanma gemisinin Boğazlardan geçişi için izin istediğini ve Türkiye'nin izin vermediğini iddia etmişti.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü Bryan Whitman, Amerikan Dışişleri Bakanlığının, Gürcistan'a insani yardım gönderilmesinde Amerikan donanma gemilerinin Boğazlar'dan geçişi için gereken bir anlaşma üzerinde Türkiye ile çalıştığını söyledi.Whitman, Pentagon'da gazetecilere açıklamasında, şu ana kadar 14 adet Amerikan askeri kargo uçağının Gürcistan'a insani yardım taşıdığını ve Washington'ın, bu insani yardımların deniz yoluyla da taşınması olasılığını değerlendirdiğini kaydetti.Whitman, “ABD Dışişleri Bakanlığı, insani yardım operasyonlarının devamını sağlamak için diğer olasılıklara da bakıyor. Bunlar arasında donanma gemilerinin kullanımı da bulunuyor” dedi. Whitman, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Boğazları'ndan geçiş için gerekli anlaşmanın sağlanması ve buna benzer şeyler üzerinde çalışıyor” diye konuştu.ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı James Cartwright, Washington'ın, Gürcistan'a iki adet insani yardım amaçlı hastahane gemisi gönderme üzerinde çalıştığını söylemişti. McClatchy gazeteler grubu tarafından yayınlanan bazı haberlerde ise, Türkiye'nin, Boğazlar'dan geçiş konusunda yardımcı olmadığı iddia edilmişti.Boğazlar'dan uluslararası geçiş, 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde düzenleniyor.ABD'deki düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'nın Rusya Ve Avrasya Çalışmaları uzmanı Ariel Cohen, Türkiye'nin, iki Amerikan hastahane gemisinin insani yardım amacıyla Karadeniz'e girmesine izin vermediğini savunarak, bu tutumu, 1 Mart tezkeresine benzetti.Düşünce kuruluşları Amerikan Dış İlişkiler Konseyi ve Londra'daki Stratejik Çalışmalar Uluslararası Enstitüsü üyesi de olan Cohen, Heritage Vakfı'nda, Kafkasya'daki krizle ilgili bir oturumu yönetti. Cohen, “Türkiye NATO müttefikimiz ve Gürcistan'ın dostu olarak, komşusu Gürcistan ve Amerikalı müttefiklerine karşı daha destekleyici bir tutum almalıydı” dedi.