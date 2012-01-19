-Yeni teşvik sistemimiz tam bitmiş değil ANKARA (A.A) - 19.01.2012 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, D''Yeni teşvik sistemimiz tam bitmiş değil. Epey bir olgunlaştı ama son nokta konmuş değil. Hükümetimiz düzeyinde bu son nokta konacaktır'' dedi. Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında, Dünya Bankası'nın Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler arasında en kırılgan ülke ilan ettiğinin ve bankanın raporunda cari açığın doğrudan yatırımların altı katına çıktığının ifade edildiğinin hatırlatılması üzerine, cari açık konusunda son dönemlerde kısa, orta ve uzun vadeli ciddi tedbirler aldıklarını söyledi. OVP'nin ana eksenlerinden bir tanesinin cari açığın kademeli bir şekilde düşürülmesi olduğunu belirten Yılmaz, ''Gerek kurdaki nispi yükseliş, gerek ekonomimizin 2012'de büyüme hızı açısından bir miktar yavaşlayacak olması... Diğer birçok faktörü dikkate aldığınızda cari açıkta gerçekten en kötü geride kaldı'' dedi. Dünya Bankası raporunda Türkiye için yüzde 3'e yakın (yüzde 2,9) bir büyüme öngörüldüğünü hatırlatan Yılmaz, ''Çok kırılgan gördükleri bir ülkede böyle bir büyümeyi öngörmemeleri gerekir. Sonuçta resmin bütününe bakmamız lazım. Resmin bütününe baktığımız zaman Türkiye son derece olumlu bir performans sergiliyor. Cari açık konusunda da en kötü geride kalmış durumda'' diye konuştu. -Yeni teşvik sistemi- Yeni teşvik sisteminin yüksek teknolojili ve stratejik ürünlere yönelik planlandığının hatırlatılarak, bu sektörlerin neler olduğunun sorulması üzerine Bakan Yılmaz, teşvik sisteminin uygulamasını ana bakanlık olarak Ekonomi Bakanlığı'nın yürüttüğünü Kalkınma Bakanlığı'nın Ekonomi Bakanlığı'na destek olduğunu söyledi. Yeni teşvik sisteminde demir-çeliğin önemli sektörlerden biri olacağına ilişkin değerlendirme üzerine Yılmaz, demir-çelikle ilgili uluslararası sözleşmeler bulunduğunu, çalışmaların bu sözleşmeleri dikkate alarak sürdüğünü söyledi. Genel sektörler yerine daha alt sektörlere inmeyi istediklerini anlatan Yılmaz, ''Yeni teşvik sistemimiz tam bitmiş değil. Epey bir olgunlaştı ama son nokta konmuş değil. Hükümetimiz düzeyinde bu son nokta konacaktır'' değerlendirmesinde bulundu. -''Yılın ikinci yarısında enflasyon düşer''- Bakan Yılmaz, 2011 yılında çift haneye çıkan enflasyonun ne zaman tek haneli rakamlara ineceğine ilişkin soru üzerine, enflasyonun Mayıs ayına kadar belli bir düzeyde gideceğini, özellikle Mayıs ayından sonra yılın ikinci yarısında hızlı bir şekilde bir düşüş trendine gireceğini ve Merkez Bankasının hedefine yakın bir şekilde gerçekleşeceğini beklediklerini söyledi. Baz etkisinin çok yükseldiğini ve 2011 yılının son dönemlerindeki artışların tek seferlik artışlardan kaynaklandığını ifade eden Yılmaz, ''Kurun ciddi etkisi oldu, gıda fiyatlarının belli oranda etkisi oldu, vergisel bazı düzenlemelerimizin yansımaları oldu. Bu etkiler yılın ikinci döneminde bazdan çıkmış olacaklar. Bu tek seferlik bir yükseliş oldu. Yılın ikinci yarısında hızlı bir şekilde enflasyondaki gerilemeyi göreceğiz. Bu da yüzde 5 hedefine yakın bir şekilde tamamlamamızı sağlayacak'' değerlendirmesinde bulundu.