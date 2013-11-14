Yeni teşvik sistemi de geri kalmış bölgelere çare olmadı

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

Hükümetin 2012 yılında uygulamaya koyduğu yeni teşvik sistemi kapsamında yatırım yapmak isteyen firmalar, az gelişmiş bölgeler yerine büyük ölçüde gelişmiş bölgeleri tercih etti.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçe tasarısına ilişkin yaptığı sunumda, yeni teşvik sisteminin uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sistemin yürürlüğe girdiği 20 Haziran 2012 tarihinden 2013 yılı Ekim ayı sonuna kadar 101 milyar 942 milyon lira sabit yatırım öngören toplam 6 bin 486 adet yatırım teşvik belgesi verildi. Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 239 bin 738 kişinin istihdam edilmesi öngöründü.

Son 16 ayda verilen teşvik belgelerinin 3 bin 436’sının (yüzde 53’ü) aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri ve Konya’nın da bulunduğu gelişmiş bölge olarak bilinen 1 ve 2’nci bölgelerde 60 milyar 852 milyon lira tutarındaki yatırımlara ait olduğu ortaya çıktı.

3’ncü bölge olarak bilinen ve aralarında Balıkesir, Burdur, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Samsun’un da bulunduğu illerde 12 milyar 638 milyon lira tutarında yatırım yapmak isteyen girişimciler de 975 teşvik belgesi aldı.

Daha az gelişmiş olarak kabul edilen ve aralarında Afyonkarahisar, Amasya, Çorum, Düzce, Hatay, Kırıkkale, Kastamonu, Kütahya ve Malatya’nın da bulunduğu 4’ncü bölgede de yatırımcılara 12 milyar 809 milyon liralık yatırım taahhüdü için 708 belge verildi.

Büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan 5’nci bölgede 6 milyar 311 milyon lira tutarında yatırım için 598 belge verilirken 6’ncı bölgede 9 milyar 333 milyon liralık yatırım yapacak girişimciler de 769 teşvik belgesi aldı. Böylece, 6’ncı bölgede yapılacak yatırımların toplam içindeki payı yüzde 12’de kaldı. Buna rağmen, daha önceki 16 ay ile kıyaslandığında 6’ncı bölgedeki yatırım tutarında yüzde 186, istihdamda yüzde 189, teşvik belgesinde ise yüzde 52 artış oldu.