-Yeni teşvik paketi hazırlanıyor ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni teşvik paketini 2-3 haftaya kadar sonuçlandırıp detaylarını kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi. Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere Davos'ta bulunan Başbakan Yardımcısı Babacan, bir televizyon programında soruları yanıtladı. Babacan, bir soru üzerine cari açıkta biraz gerileme olacağını, bunun somut olarak görüldüğünü belirterek, ''(Cari açıkta yapacağımızı yaptık, nasılsa artık düşmeye başladı ilgimizi başka bir alana çevirelim) böyle bir şey asla söz konusu değil. Cari açıkla mücadelede hem maliye politikası, hem para politikası, bankacılıkla ilgili düzenlemeler devam edecek'' dedi. Zor kararlar ve gerektiğinde sıkılaştırıcı tedbirler almaktan korkmadıklarını ifade eden Babacan, dolayısıyla 'büyüme olsun da ne olursa olsun ya da bu yıl büyüyelim de gelecek yılı sonra düşünürüz' şeklinde yaklaşmadıklarını, kendileri için sürdürülebilir büyümenin önemli olduğunu söyledi. Bu yıl yüzde 4 değil de yüzde 6, 7 veya 8 büyümeyi sağlayacak tedbirleri gerekirse alabileceklerini ancak bu şekilde 2013 yılının çok ciddi riske girebileceğini anlatan Babacan, şöyle konuştu: ''Dolayısıyla 2012 yılını, koşarken biraz daha yürümeye geçtiğimiz, biraz enerjimizi topladığımız, nefes aldığımız ve bundan sonraki hamle için hazırlandığımız bir yıl olarak düşünmek lazım. Çünkü sürekli koşmak ve performansı zorlayacak şekilde koşmanın nasıl bünye üzerinde olumsuz etkileri olabilirse, aynı ekonomi için de öyle. Yani büyüyelim ama kaynaklarımızla orantılı bir şekilde tasarruflarımızla orantılı bir şekilde büyüyelim.'' Babacan, yeni teşvik paketiyle ilgili soruyu yanıtlarken de bu konudaki çalışmaların tamamlanmasına az kaldığını, teşvik paketini 2-3 haftaya kadar neticelendirip detaylarını kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti. Bölgesel teşvik kavramını güncelleyeceklerini anlatan Babacan, ayrıca stratejik sektörlere özel teşvikler uygulayacaklarını, yüksek teknoloji ve yüksek katma değer üreten bazı sektörlere ve ürünlere yoğunlaştırılmış teşvik programları uygulayacaklarını bildirdi.