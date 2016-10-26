Yeni TCK tasarısı çocuk istismarında 12 yaş ayrımı getiriyor

Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasını da kapsayan ve Genel Kurul'a gönderilen kanun tasarısı, çocuğa yönelik cinsel istismarın cezalandırılmasında ilk kez 12 yaş öncesi ve sonrasının birbirinden ayrı değerlendirilmesini öngörüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu tarafından kabul edilerek görüşülmek üzere Genel Kurul'a gönderilen tasarıda, çocuklara yönelik cinsel istismarda cezalar artırılırken, 12 yaş öncesi ve sonrasında farklı cezalar uygulanması planlanıyor.

Değişikliğin gerekçesi ise Anayasa Mahkemesi'nin 14 Temmuz'da iptal ettiği maddelerin değiştirilmesi.

Zira Anayasa Mahkemesi o dönem çok tartışılan bir karar vererek, Bafra'da bir Ağır Ceza Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, "15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına" ilişkin hükmü iptal etti.

Böylece 15 yaş altı her çocuğa yönelik cinsel davranışın cinsel istismar sayılmayabileceği hükümlerin kapısını aralamış oldu.

Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesinde "söz konusu suçlarda mahkemelere olaya özgü takdir marjı tanımaması ve onarıcı hukuk kurumları öngörmemesini" göstermişti.

Genel Kurul'a gönderilen yasa tasarısının gerekçesinde de Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarına atıfta bulunarak, yüksek mahkemenin cezalandırmada kademe öngördüğünü ve "farklı yaş gruplarındaki mağdurlara karşı bir ayrım gözetmeyen mevcut hüküm düzenlenmektedir" diyor.

Kadın hakları savunucusu ve avukat Hülya Gülbahar ise düzenlemeyle ilgili "Bam telimiz 12 yaş gelmesi ve ceza kademelendirilmesi yapılması" diyor.

Ceza kademelendirilmesi farklı nitelikteki cinsel istismara farklı yıllarda ceza öngörürken, yaş unsurunu da hükme dahil ediyor.

Anayasa Mahkemesi'nin daha önce aldığı ve dini nikah kıydıran ve kıyan kişilere yönelik cezayı iptal eden karar ile çocuk istismarında nitelikli hal olan tecavüz konusundaki cezanın 16 yıldan az olamayacağına ilişkin 2014 yılında yapılan değişikliği iptal ettiğini belirten Gülbahar, "12 yaş altı için ceza artmış. Ama 12 yaşı neden getiriyorsun. Tartışma buradan çıkıyor" diyor.

Türk Ceza Kanunu (TCK) Kadın Platformu isimli bir platform çevresinde TCK'da çocuk ve kadınlarla ilgili düzenlemeleri takip eden avukat Canan Arın ise bu tasarının kadın kuruluşları ile danışılmadan hazırlandığını belirtiyor.

Arın, bunun fiilen "Rıza yaşının 15'ten 12'ye indirmek olduğunu" düşünüyor.

Arın bu düzenlemeyle 12 yaşından büyük çocukların cinsel istismarında "rıza" kavramına daha çok başvurabileceğini söylüyor.

Anayasa Mahkemesi ise bu bağlamda gerekçesinde, "Suça sürüklenen çocuklar yönünden 12 ile 15 yaş arasında olup da kendisine yönelik eylemin anlam ve mahiyetini algılama yeteneği olan mağdurun rızasına hukuki sonuç tanınmadığı, bu mağdurların rızasıyla yaşadığı cinsel eylemler hakkında cezanın çok yüksek olduğu, suçun en nitelikli hali için en düşük yaşın 15 şeklinde belirlenmesinin suç ve cezada korunmak istenen hukuki yarar ile müeyyide arasındaki orantıyı bozduğu" savunmuştu.

TCK'nın çocuk istismarını düzenleyen 103. maddesine göre 15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılıyor.

Çocuğa yönelik cinsel istismar 3 yıldan 8 yıla kadar cezalandırılıyor.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Cinsel istismar için ceza 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Sarkıntılık için ise 3 yıldan 8 yıla hapis cezası öngörülüyor.

Ancak bu mağdur olan çocuk 12 yaşından küçükse istismarda 10 yıldan az sarkıntılıkta ise 5 yıldan az olamaz şeklinde düzenleniyor.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, cezanın 16 yıldan aşağı olmamak üzere verilmesi öngörülürken, 12 yaştan küçük olması durumunda ceza 18 yıl ceza olarak düzenleniyor.