Yeni tasarıyla bankaların kara tahtaları siliniyor

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, sicil affını düzenleyen tasarıyla, ferdi kredilerde yaklaşık 5 milyon adet, kredi kartlarında da 2 milyon adedin, bankaların kara tahtalarından silineceğini söyledi.



Meclis Genel Kurulu’nda, kamuoyunda sicil affı olarak bilinen ve karşılıksız çek, protestolu senetler, kredi ve kredi kartları borçlarını ödeyemeyen ya da gecikenlerin merkez bankasının kara listesinden çıkartılmasını öngören yasa tasarısının maddelerin görüşülmesine başlandı.



Görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Çağlayan, tasarıyla birlikte ferdi kredilerde 499 bin 567, kredi kartlarında 1 milyon 919 bin 963, karşılıksız çeklerde 5 milyon 907 bin 94, protestolu senetlerden de 3 milyon 865 bin 558 adetin kayıtlardan silineceğini söyledi.



Çağlayan, sicil affı düzenlemesine ihtiyaç bulunduğunu, bunu yaparken de özel-kamu ayrımı yapılmadığını dile getirerek, bu düzenlemenin finans kuruluşlarının elini rahatlatacağını ifade etti.



(AA)

