Yeni Suudi kralı, Mısır darbesine karşı çıkan Kâbe imamını görevine iade etti

Suudi Arabistan'ın Mısır politikasının değişebileceği Arap basınında tartışılırken, yeni kraldan sürpriz bir hamle daha geldi.

Suudi Arabistan'ın Ocak ayında ülke yönetimini eline alan yeni kralı Selman bin Abdulaziz şaşırtıcı hamleler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerdeŞebeketü Mübaşir Mısır'da yer alan bir habere göre Mısır darbesine karşı çıktığı için Kral Selman'ın selefi Kral Abdullah tarafından Kabe imamlığı görevinden alınan Şeyh Suud eş Şureym görevine iade edildi.

timeturk.com'da yer alan habere göre yeni kral, göreve geli gelmez Mısır darbesini destekleyen Kraliyet Divan Başkanı Halid et Tuveycri'yi görevden almış ve Suudi sarayında yeni bir yapılanmaya gitmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni kral, Mısır'daki darbe yönetimiyle ilgili politikasını değiştirebileceğini gösteren yeni bir işaret daha verdi. Şebeketü Mübaşir Mısr'a göre, Sisi'nin darbesinden sonra Rabiatül Adeviyye ve Nahda meydanlarında darbe karşıtlarına saldıran Mısır güvenlik güçlerini eleştirdiği için görevden alınan Şeyh Suud eş Şureym'in görevine iade edilmesi Suudi Arabistan'ın iç dengeleri açısından önemli bir gelişme.

Hatırlanacağı üzere Kabe imamı Suud eş Şureym, Mısır'da güvenlik güçlerine seslenerek Rabiatül Adeviyye ve Nahda meydanındaki Müslümanlara saldırmamasını istemiş ve'ellerini Müslüman kanına bulamamaları' noktasında Twitter üzerinden uyarılarda bulunmuştu. Bu uyarılar sonrası Suudi Arabistan yönetimi tarafından Kabe imamlığı görevinden alınan Şeyh Şureym pasifize edilmişti.