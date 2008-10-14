'Yeni stat mevcut yerinde yapılmalı'



Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, taraftarların büyük merakla beklediği yeni stat projesinin yakında başlaması beklediğini ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı gibi parça parça yapılması gerektiğini söyledi.





Bursaspor Yönetimi, Bursa Atatürk Stadı'nın, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı örneğinde olduğu gibi yerinde ve parça parça yapılmasını istiyor.



Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, taraftarların da yeni stadın mevcut yerine yapılmasını istediğini, bu yöndeki hazırlıkların Çalışma ve Sosyal Gevenlik Bakanı Faruk Çelik'in önderliğinde sürdüğünü söyledi.



Bakan Çelik'in, Ramazan Bayramı'nda statla ilgili yakın bir zamanda gelişme yaşanacağı yönünde açıklamada bulunduğuna değinen Yazıcı, konunun gündemlerinde olduğunu, Bursaspor'a, Bursa'ya ve yeşil-beyazlı takıma gönül verenlere layık bir stat yapılması konusunda yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurguladı.



Yazıcı, Bursa'nın ihtiyacını karşılayacak, taraftar yoğunluğuna cevap verecek ve Avrupa standartlarında olacak statla ilgili yakın bir zamanda adımlar atılacağını dile getirerek, ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de dediği gibi sanıyorum çok yakın bir zamanda statla ilgili çalışmalar başlayacak. İnşaat sektöründeki yeni teknolojiler yeni stadın mevcut yerinde çok kısa bir sürede yapılmasına olanak sağlıyor. Stat, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı örneğinde olduğu gibi mevcut yerinde parça parça yapılacak. Bursa'ya bu şekilde ve çok kısa sürede modern bir stat kazandırabiliriz'' dedi.



Taraftarlar herşeyin en iyisini hakediyor



Bursaspor'un bu sezon lige çok iyi başladığını, zirvede bir yer edindiklerini anlatan Yazıcı, Bursaporlu taraftarların her şeyin en iyisini hak ettiğini belirtti.



Yazıcı, yeni stat konusunda taraftarın taleplerini çok önemsediklerine dikkati çekerek, ''Bursaspor taraftarı stadın mevcut yerine yapılmasını istiyor. Biz de bunu uygun buluyoruz. Onların takıma olan katkısı yadsınamaz. Her takım böyle bir taraftarı olmasını ister. Bursaspor bu konuda çok şanslı. Onlardan tek ricam olacak; o da deplasmanlarda daha dikkatli olmaları. Tahriklere kapılmadan sadece takımlarını desteklesinler. Aksi takdirde çok sevdiklerini iyi bildiğim Bursaspor zarar görür'' diyerek sözlerini tamamladı.

