Yeni stada hücum!



Pazar günü Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla kapılarını açacak olan Kadir Has Stadı'na futbolseverler büyük ilgi gösteriyor. 32 bin kapasiteli statta oynanacak ilk maç için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi.



Yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en modern stadı olarak nitelendirilen Kadir Has Stadyumu'nda Pazar günü oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletleri tükendi.



Kayserispor maçlarının biletlerini satan Tickettürk firması Bölge Yöneticisi Levent Kızıltepe, Kayserispor-Fenerbahçe maçının biletlerinin çarşamba günü satışa sunulduğunu ve biletlerin perşembe günü saat 16.00 itibariyle tamamen satıldığını belirtti.



Biletlerin 5 bininin internetten satın alındığını ifade eden Kızıltepe, statta 7 bin kombine bilet sahibine yer ayrıldığını, bununla birlikte güvenlik için ayrılan bölümler haricindeki tüm koltukların satıldığını kaydetti.



Stadyumun 32 bin civarında seyirci kapasiteli olduğunu hatırlatan Kızıltepe iki gün gibi kısa sürede 22 binden fazla biletin satıldığını söyledi.



Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma da, maça gösterilen yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirdi.



Fenerbahçe maçı ile taraftara büyük coşku yaşatmak istediklerini vurgulayan Hurma, ''Yeni stadımıza kavuşacak olmanın sevincini Fenerbahçe maçı ile birlikte coşku içinde kutlayacağız. Maç sırasında çekiliş yaparak bir taraftarımıza otomobil, 10 taraftarımıza da LCD televizyon hediye edeceğiz. Gişelerden geçen ilk 5 bin kişiye forma ve 5 bin kişiye de kaşkol vereceğiz. Taraftarımızın maça yoğun ilgi göstermesi bizleri umutlandırdı. Ancak, büyük takımların maç biletleri bu kadar kısa sürede satılır. Bu ilginin devam etmesini bekliyoruz. Taraftarımızın ilgisi böyle sürerse o zaman bu takım şampiyon olur'' dedi.



Hurma, maçın oynanacağı stadın zemini ile ilgili bazı söylentiler ortaya atıldığını da hatırlatarak, ''Stadın zemini Türkiye'deki statlar içinde ilk 3'e girecek kadar kaliteli. Coşkumuzu gölgelemek için bu tür asılsız haberler ortaya atılıyor'' dedi.



Öte yandan, gazetecilerin de karşılaşmaya rekor sayılabilecek düzeyde ilgi gösterdiği bildirildi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Temsilcisi Oktay Ensari, maç için 270 gazetecinin akreditasyon yaptırdığını bildirdi.



