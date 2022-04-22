Yeni spor yasası teklifi, TBMM Genel Kurulunda

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Türk futbolunun yabancı cenneti haline dönüşmesinin, Türk futboluna yapılmış ve yapılacak en büyük kötülüklerden biri olduğunu söyledi. HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Bizim kulüplerimiz biraz öküze benzemeye çalışan kurbağa gibi, gelişmeye, daha iyi futbolcu almaya, daha iyi altyapıya parayı ancak borçlanarak bulabiliyor" açıklamasını yaptı.

TBMM Genel Kurulunda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde İyi Parti Grubu adına konuşan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, AKP iktidarlarında nitelikli gençlerin yurt dışına gitmek zorunda bırakıldığını ve hayallerinin çalındığını iddia etti.

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun olan gençlerin yurt dışında vasıfsız işlerde çalışmaya razı olduklarını söyleyen Erel, iktidarın, üniversiteleri "işsizliği dört yıl erteleyen kurumlara" dönüştürdüğünü ileri sürdü. Erel, "Bu ülkede gençler kendi mesleklerinde, uzmanlık alanlarında değil, kendisiyle ilgisi olmayan, katma değer üretmeyen motorlu kuryelik, kasiyerlik gibi meslek dallarına yönelmek zorunda kalıyor. Sayenizde dünyada en nitelikli, en eğitimli motorlu kuryeler Türk gençlerinden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Bir işçinin çalışarak patron olması kadar zor"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, teklifin, sporu toplumsal boyutundan soyutladığını ve futbol merkezli bir açılıma sahip olduğunu, özerk yapıları merkezileşmeye yönlendirdiğini savundu.

Futbolda son 20 yılda finansallaşmanın etkisinin görüldüğünü söyleyen Turan, bu finansallaşmayla birlikte UEFA'dan İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya'nın aslan payını almaya başladığını ifade etti.

Finansallaşmanın en tepesinde olan bu liglerin, merkez ligleri oluştururken bunların dışında kalan 50 ülkenin liglerinin perifer ligler haline geldiğini belirten Turan, "Çevre liglerden birinin Avrupa'da kupa kazanması, bir işçinin çalışarak patron olması kadar zor bir hale geldi ne yazık ki. Bizim kronik sorunumuz olan borçlanmanın da geri planında bu var. Bizim kulüplerimiz biraz öküze benzemeye çalışan kurbağa gibi, gelişmeye, daha iyi futbolcu almaya, daha iyi altyapıya parayı ancak borçlanarak bulabiliyor. Çünkü bu, yukarıdan aşağı, UEFA'nın bekçiliğini yaptığı bir sömürü sistemi ve bizim gibi ülkelerin takımlarına da borçlanmak dışında başka bir finansal araç kalmış durumda değil." sözlerini sarf etti.

"Yetkiler federasyonlarımızın bağımsızlığına gölge düşürecektir"

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, teklifle Gençlik ve Spor Bakanının federasyonların ana statülerini belirlemeye, federasyon genel sekreteri ile il temsilcilerini atamaya, spor dallarını belirlemeye, federasyon genel kurullarını yenilemeye, yönetimlerini görevden almaya yetkilendirildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Sayın Bakan istediği kişiyi seçtirebilmek için federasyonların genel kuruluna delege gönderebiliyor, beğenmezse de genel kurulu yok sayabiliyor. Bu yetkiler tamamen federasyonlarımızın bağımsızlığına gölge düşürecektir. Olumlu olan birçok konunun yanında Sayın Bakana olağanüstü yetkilerin verilmesi, spor kuruluşlarını, özel yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığı yani tek adam sistemiyle uyumlu hale getirme projesi gibi görülüyor. Teklif yasalaştığında iyi yetişmiş spor yöneticileri bulmakta kulüpler zorlanacak. Bu yasayla amaç, profesyonel tüm federasyonların özerkliğini, bağımsızlığını ortadan kaldırarak tam bir baskı ve bağımlılık sistemi oluşturmaktadır."

"Futbol kulüplerinin mali durumu aflarla kurtulacak gibi değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmaz, Türk sporunun son yıllarda önemli merhalelerden geçtiğini, uluslararası arenada sporcuların göğüs kabartacak başarılara imza attığını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de futbola karşı ilgi ve destek her geçen gün artarken ve futbol gelirleri yükselirken ülkedeki futbol kulüplerinin borç batağında olmasının yaman bir çelişki olduğuna işaret eden Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün futbol kulüplerinin mali durumu, yapılandırmalarla, aflarla kurtulacak gibi değildir. Türk futbolunun 4 büyükleri olarak nitelendirilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son 9 aylık dönemde 1 milyar 121 milyon lira zarar ettiklerini açıklamışlardır. Kulüplerin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna verdiği bilgiye göre bugün Fenerbahçe'nin 6,2 milyar, Beşiktaş'ın 4,8 milyar, Galatasaray'ın 4, Trabzonspor'un ise 2 milyardan fazla borcu bulunuyor. Yüz yılı devirmiş bu camiaların durumları kesinlikle sürdürülebilir değildir. En acısı, kulüplerimizin mevcut yapılarıyla söz konusu bu borçları ödeme kabiliyetleri de mümkün görünmemektedir."

MHP'li Durmaz, çift kontratlar ve kapalı kapılar ardında imzalanan anlaşmaların Türk futbolunun saygınlığına zarar verdiğine dikkati çekerek, teklifin yasalaşmasıyla Bakanlık yardımlarının kullanım alanlarının denetleneceğini, borç batağındaki kulüplerin mali iyileştirme sağlayana kadar kemer sıkacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin futbolda marka olmak için öncelikle kulüplerin altyapı yatırımlarına önem vermesi ve altyapıdan çıkan gençleri takımlarında daha fazla süre alacakları bir zihniyetin hakim olması gerektiğini vurgulayan Durmaz, "Türk futbolunun yabancı cenneti haline dönüşmüş olması futbolumuza yapılmış ve yapılacak en büyük kötülüklerden birisidir. Bizce gençlerimizin hem kendi takımlarında hem de yurt dışında büyük futbol organizasyonlarında yer almamaları için hiçbir neden yoktur. Kimse bizim çocuklardan daha üstün değildir. Fırsat ve imkan verildiğinde bu toprakların çocuklarının neler yapabildiğine hepimiz şahidiz." diye konuştu.

Genel Kurulda teklifin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.