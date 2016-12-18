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Yeni Söz gazetesi: Roma'nızı da, Paris'inizi de, Berlin'inize de başınıza geçirip İslam toprağı yapacağız!

"Madem idam edemiyoruz, PKK'lıları canlı yakalamayın"

18 Aralık 2016 11:12

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Söz gazetesi, Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin olarak, tartışma yaratacak ifadelerin yer aldığı manşet haberle çıktı. "Katil ve uzantıları, yakında kökünüzü kurutacağız" başlığıyla yayımlanan haberde, "Ey iblisin çocukları! Bekleyin Roma'nızı da, Viyana'nızı da, Paris'inizi de, Londra'nızı da, Berlin'inize de başınıza geçirip, İslam toprağı ve mazlum sığınağı yapacağız" dendi.

Gazetenin bugünkü birinci sayfasında ayrıca ters hilalli bayrak posteri de hediye edildi. Ters hilalin "İstiklal Savaşı zamanında da açıldığı ve savaşı temsil ettiği" söylendi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın tüm ahlaksız, vicdansız ve alçak katilleri bir araya gelmiş; biyolojik ve zihinsel veledi zinalarına kurdurdukları terör örgütlerine sağladıkları mali, askeri ve istihbari imkânlarla; ma'şeri vicdanın sesi, yeryüzünün en merhametli devlet ve milletine, insanlığın izzetini yere düşürmemek için çalışan bu aziz milletin evlatlarına saldırtıyorlar."

 

"Madem idam edemiyoruz..."

 

Haberde, 15 Temmuz sonrası gündeme gelen ve tartışmaya yol açan idam teklifine ilişkin olarak da, "AK Parti, MHP ve CHP gruplarına sesleniyoruz. İdamı derhal geri getirin. Madem idam edemiyoruz, PKK'lıları canlı yakalamayın. Bizim paramızla terörist beslemeyin" görüşü savunuldu.

 

"Talas mesajı gönderildi"

 

Saldırının Kayseri'nin Talas İlçesinde bulunan Talas Caddesi'nde gerçekleşmesinin bir mesaj olduğu iddiasına yer verilen haberde, şu görüşlere yer verildi:

"Yaşanan saldırı Türkiye ile Çin arasında yaşanan yakınlaşmayı akla getirdi. Saldırı 17 Aralık darbe girişiminin 3. yıldönümünde, tarihte Çinliler ile Türkler arasında yaşanan ve Türklerin kazandığı Talas Savaşını hatırlatan Talas Caddesi'nde yapıldı. Bu detaylar küresel iblislerin hep birden destek verdiği alçak terör örgütü PKK'ya, zaman ve mekan seçimi konusunda özel talimat verildiğini gösterirken, Türkiye'nin kurduğu yeni ittifaklara yönelik mesajlar dikkatlerden kaçmadı."

Yeni Söz'ün bugünkü birinci sayfası şöyle:

 

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