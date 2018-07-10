Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı; Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 yeni kurul oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameler ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı yeni kurullar, bakanlıkların yeni teşkilat yapıları belirlendi.

Buna göre, '1' numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı. '2' numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlendi. Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar ise '3' numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde düzenlendi.

Kararnamelerde neler var?

'1' numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 'Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Cumhurbaşkanına Vekalet, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Ortak Hükümler' başlıklı bölümlerden oluştu. Söz konusu kararname ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki oluşturulan kurul ve ofislerin yapısı, Bakanlıkların teşkilat yapılanmaları ve bağlı kurum ile kuruluşlara dair esaslar ve usuller belirlendi.

'2' numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde ise kararname kapsamındaki bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usulleri düzenlendi. Bu kararnamede 17 madde ve geçici 1 madde yer aldı.

15 madde ve geçici 1 maddeden oluşan '3' numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar bulunuyor.

Oldukça kapsamlı olan kararnamelerden sonuncusunun 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına ve bakanlıklara atananların yer aldığı liste de Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'na yardımcısı vekalet edecek

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karar da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimlerden sonra yurtdışına yapacağı ilk ziyaretlerde kendisine vekalet edecek isim konusunda oldu. Buna göre Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Ayrıca kararnameye göre Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 yeni kurul

1 numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul oluşturulmasına ilişkin karar yer aldı. Cumhurbaşkanının başkanlık edeceği ve en az 3 üç üyeden oluşacak olan bu kurullar şöyle:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu,

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu,

Ekonomi Politikaları Kurulu,

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,

Hukuk Politikaları Kurulu,

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu,

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu,

Sosyal Politikalar Kurulu.