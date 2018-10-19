Yeni sistemin ilk bütçesi: Giderlerde yüzde 26'lık artış var

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi TBMM’ye sunuldu. Bütçenin büyüklüğü 961 milyar lira oldu. Tasarruf söylemine karşın 2018’e göre bütçe giderlerinde yüzde 26’lık artış var. Hazine’nin gelecek yıl yap-işlet-devret, kamu özel işbirliği gibi modellerle gerçekleştirilecek yatırımlarda üstleneceği borç yükü de arttı. Devlet 2019’da 4.5 milyar dolar borç üstlenim taahhüdünde bulunabilecek.

Bütçede aralarında bakanlıkların da bulunduğu genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar lira, özel bütçeli idarelere 73.7 milyar lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara da 6.5 milyar lira ödenek ayrıldı. Bütçenin gerekçesinde, hedefler arasında, “kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı yeniden tesis etmek, ekonomide dengelenmeyi ve bütçe disiplinini sağlamak, sıkı para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürütmek” de yer aldı.

Yetkili Cumhurbaşkanı

Eskiden genel bütçe ödeneklerinin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla, genel bütçekapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödenekleri kamu idareleri bütçeleri arasında veya Maliye Bakanlığı bütçesinin “yedek ödenek” tertibine aktarmaya Maliye Bakanı yetkiliydi. 2019 bütçesinde bu yetki Cumhurbaşkanına geçti. Eski bütçelerde Maliye Bakanı’na verilen diğer yetkiler de artık Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Bütçe Yasası’nda ve diğer yasalarda Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığı’na bütçenin uygulanmasına yönelik verilen yetkilerin kullanımı ve devrine ilişkin konular Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Bütçenin görüşmelerine 23 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, yatırımlar için 2019 bütçesinde 64.4 milyar lira ayrıldığını, 76 milyar lira da tasarruf planlandığını belirtti.