Yeni sistem, iki manşet; Cumhuriyet: Acı bir başlangıç Hürriyet: Yeni bir başlangıç

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Meclis'te yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçmiş oldu. Devletin yapısal düzenlemelere uğradığı yeni sistemde birçok kurum lağvedildi. Erdoğan'ın dün Külliye'de verdiği davetin ardından yeni kabine de açıklandı. Kabine 16 bakan ve bir cumhurbaşkanı yardımcısından oluştu.

Yaşananlar gazete manşetlerinde farklı yorumları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet gazetesi yeni sistem için, ""Acı bir başlangıç" manşetiyle çıkarken, Hürriyet gazetesi "Yeni bir başlangıç" sözlerini ilk sayfasına taşıdı.

Cumhuriyet haberinde şu ifadeleri kullandı:

Türkiye yeni sisteme, tren faciasında ölenlerin yangını, bebeğinin tabutu eline verilen babanın fotoğrafı, Soma'da adalet bekleyenlerin çığlığı ve 101 pare top atışıyla başladı.

Hürriyet gazetesi "Yeni bir başlangıç" sözlerini taşıdığı manşetinde şu spota yer verdi:

Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçti. Erdoğan akşam da kabinesini açıkladı.