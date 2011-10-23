Yeni sismik araştırma gemisi Akdeniz'e gidiyor

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yeni bir sismik araştırma gemisinin kiralandığını, yarın arama yapmak için Akdeniz'e açılacağını söyledi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akdeniz’de Piri Reis’in yanı sıra kiralanan bir geminin de sismik araştırma çalışmalarına katıldığını bunu ilgili firmaya baskı olmaması açısından kamuoyuna açıklamadıklarını, yarın 3 boyutlu sismik araştırma yapacak bir geminin de Akdeniz’e açılacağını söyledi. Bakan Yıldız, bu konuda şunları söyledi:



"Yarın sabah itibarıyla Akdeniz’e Antalya’dan üç boyutlu bir sismik arama gemisi gidecek. 1100 kilometre alanda 40 gün kalıp arama yapacak. Akdeniz’de yanlızca Piri Reis gemisinin olduğunu söyleyenler yanılıyorlar. Piri Reis şu ana kadar yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma yaptı. 4 bin kilometreye yakın tamamlayacak. Yalnız bununla kalınmadı 40 gün boyunca bir başka uluslar arası firma ile Akdeniz’de sismik yaptık. Bu çalışmamızı bugüne dek kamuoyu ile çok fazla paylaşmadık. Zira, hemen bu firma ile irtibata geçmeye çalışanlar oluyordu. Bu gemide çalışmalarını tamamladı. Yarını dahil edersek Akdeniz’de 3 gemi sismik çalışma yapmış olacak. Yarın kamuoyuna bu gemilerin hem fotoğraflarını hem büyüklüklerini hem de çalışmalarını tanıtacağız. Böylece, bir nevi Akdeniz’de sismik arama ve petrolle ilgili bir başlangıç oluşturmuş oluyoruz. Kendi sahamızın dışında KKTC ile yapılan anlaşmamız var. Kıbrıs’ın Kuzeyinde güneyinde hatta batısında da bu çalışmalar devam edecek."



Yarın Akdeniz’de 3 boyutlu araştırma yapacak geminin Norveç’deki bir firmadan kiralandığı ifade edildi.