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Yeni sıcak hava dalgası geliyor; termometreler kaç dereceyi gösterecek?

Sıcaklık artışı kuru sıcağa neden olacağı için orman yangını riski artacak

31 Temmuz 2017 11:59

Türkiye bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcaklık 3-4 derece daha artacak. Termometrelerin 34-35 dereceleri gösterebileceği belirtiliyor.

Türkiye genelinde sıcaklıkların bugünden itibaren kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.

Sıcaklık perşembeden sonra daha da artacak. Marmara Bölgesi'nde, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise sıcaklık 40 dereceye çıkacak. Basra Körfezi'nden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte nem azalacak.

Bu da kuru sıcağa neden olacağı için, orman yangını riski artacak.

 

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