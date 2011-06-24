-''YENİ SEZONDA ZIMBA GİBİ GALATASARAY'' İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, ''Yeni sezonda taraftarlarımız zımba gibi bir Galatasaray görecek''dedi. Aysal, Coşkun Özarı'nın cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünal Aysal, Galatasaray camiasının her zaman bir arada olmasını arzuladığını belirterek, ''Galatasaray camiası her zaman bir arada olmalıdır, zaten de öyledir. Sağda solda çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne kurumumuz ne de camiamız içinde kopma, ayrılma, itişme kakışma olmaz. Galatasaray içinde herkes, saygı ve sevgi içinde görevini yapmaya çalışmaktadır'' diye konuştu. Galatasaray'da 2. Başkan Ali Dürüst ile sportif koordinatör Bülent Tulun'un sert şekilde kavga ettiği yönündeki iddianın da doğru olmadığını bildiren Ünal Aysal, Dürüst ve Tulun'un iki eski dost olduklarını vurguladı. Aysal, ''Dostlar arasında sohbetten öteye gitmemiş bir olaydır. Eski dostlardır. Bunu önümüzdeki senelerde de göreceksiniz'' dedi. -''TARAFTARLARIMIZ MERAK ETMESİN''- Galatasaray'ın gerçekleştirmeyi planladığı transferler konusuna da değinen Ünal Aysal, sezon başında sarı-kırmızılı taraftarların beklediği bir takımın sahaya çıkacağına işaret ederek, ''Transferler çok büyük rakamlar. Sadece kulüp başkanlarıyla değil, ajanlarla, menajerlerle ayrı ayrı görüşmeler yapıyorsunuz. Biraz zaman istiyor. Galatasaray'ın ihtiyacı olan hiç bir şeyden kaçınmayacağız. Biraz zamana ihtiyacımız var lütfen bunu bize tanıyın'' ifadesini kullandı. Drogba'nın transferini taraftarların ve basının kendilerinden istediğini ve bunun üzerine Drogba'yı transfer listelerine aldıklarını belirten Aysal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Önceliklerimiz içinde forvet pozisyonunda oynayabilecek 3-4 isim var. Bunların içinde bizim kadromuza en iyi uyumu sağlayacak ve maliyet yönünden de kulübe çok büyük yük olmayacak en rasyonel seçimi yapmaya çalışıyoruz. Bunun için biraz zaman harcadık, farkındayım. Taraftarlarımız ve basın sabırsızlanıyor ama neticesi çok iyi olacak. Herkes huzur içinde olsun. beklentiler fazla. Büyük isimler konuştuğunuzda rekabet artıyorsunuz. Talip olduğunuzda malın fiyatı da yükseliyor. Bunlar işimizi zorlaştıran faktörler. Ancak şu veya bu şekilde bu işi çözeceğiz.'' Aysal, İspanya'ya yaptığı seyahat ile ilgili olarak da yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: ''Ben Madrid'e Atletico Madrid kulüp başkanıyla tanışmak için gitmiştim. Sporcu almak, satmak için değil. Ancak benimle beraber giden yönetici arkadaşlarımız, görüşmeleri yaptılar. Bir yere kadar getirdiler. Atletico Madrid'in patronu, 3 oyuncuyla ilgili, kendileri yönünden hiç bir sıkıntı olmayacağını, fiyatları yönünden de rakama mutabık olduğunu beyan ettiler. İşin bir de futbolcu ve menajer tarafı var. Menajerlerin, futbolcuların talepleri biraz daha farklı. Müzakereleri devam ediyor. Kulübüyle de 2 yıllık anlaşması var. İnsani faktörleri bir araya getirdiğinizde bunların bugünden yarına süratle çözülebilecek durumlar olmadığını görüyorsunuz. Bir taraftan da bizim de forvet mevkinde alternatiflerimiz var. Taraftarlarımız merak etmesin, Ağustos ayında, sezon açıldığında sahada zımba gibi çok kaliteli bir ekip görecekler. Gerek teknik ekibimiz, seyircimizi tatmin edecek, ortamı yaratacağız. Zaten başka türlü ne ben bu göreve talip olurdum ne de beni seçerlerdi.''