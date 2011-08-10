-YENİ SEZONDA YENİ TEKNİK DİREKTÖRLER ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 9 Eylül'de başlayacağı açıklanan yeni sezonda 6 takım, yeni teknik direktörle mücadele edecek. Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Eskişehirspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Manisaspor ve Samsunspor 2011-2012 futbol sezonuna yeni teknik direktörleriyle ''merhaba'' diyecek. Bu takımlardan Beşiktaş yönetim kurulu, şike soruşturması çerçevesinde tutuklanan teknik direktör Tayfur Havutçu'nun yerine takımı ''vekaleten'' Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal'a emanet etti. Carvalhal'ın, Havutçu'nun takımın başına dönene kadar görevini sürdüreceği açıklanmıştı. Eskişehirspor yönetimi ise yine aynı soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Bülent Uygun'un yerine Michel Skippe'yi takımlarının başına göreve getirdi. Geçen sezonu Bülent Ünder ile tamamlayan Galatasaray'da yaşanan başarısızlığın ardından yönetim kurulu, yeni sezon öncesi takımı camianın çok sevdiği isim olan Fatih Terim'e teslim etti. Gençlerbirliği'nde de Mustafa Kaplan ile tamamlanan 2010-2011 sezonu sonrası Fuat Çapa takımın başına getirildi. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor yönetimi takımı şampiyonluğa ulaştıran Hüseyin Kalpar'ın yerine yeni sezonda Bosna Hersekli ünlü Teknik Direktör Vladimir Petkov ile anlaşırken, Manisaspor yönetim kurulu da Hikmet Karaman'ın istifasının ardından yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda Bursaspor'u Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe'yi Aykut Kocaman, Gaziantepspor'u Tolunay Kafkas, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Abdullah Avcı, Karabükspor'u Yücel İldiz, Kayserispor'u Şota Arvaladze, Medikal Park Antalyaspor'u Mehmet Özdilek, Ankaragücü'nü Mesut Bakkal, Sivasspor'u Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u Şenol Güneş ligin yeni takımlarından Mersin İdmanyurdu'nu Nurullah Sağlam, Orduspor'u Metin Diyadin,çalıştırmaya devam edecek. Bu arada yeni sezonda 18 takımdan Beşiktaş, Eskişehirspor, Kayserispor ve Samsunspor'u yabancı teknik adamlar çalıştıracak. 13 takımın tercihini yerli teknik adamlardan yana kullanırken, teknik direktör arayışlarına devam eden Manisaspor'un tercihi bekleniyor.