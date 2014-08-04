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Spor

Yeni sezonda toplam taraftar sayısı: 122 bin 610

Geçtiğimiz sezon 14 Nisan'da uygulamaya giren Passolig kart uygulamasında toplam kartlandırma sayısı 122 bin 610 oldu

04 Ağustos 2014 20:29

Spor toto süper lig ve PTT 1. lig’de yeni futbol sezonu için artık gün sayılırken, tüm statlarda altyapı sistemi kurulmasına rağmen sadece 122 bin 610 taraftar Passolig için e-bilet sistemine dahil oldu

Hürriyet'te yer alan habere göre 2014-15 futbol sezonu 29 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezonda spor toto süper lig ve PTT 1. Lig’de maçlara sadece e-bilet ile girilebilecek. Ancak liglerin başlamasına 1 ay kalmasına karşın çok az taraftar elektronik sisteme dahil oldu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı hariç 30 statta kamera sistemi, stat maç operasyon odası, federasyon maç operasyon adası ve stat turnike sistemi olmak üzere tüm altyapı kuruldu. Fakat geçen sezonun son iki ayından bugüne kadar e-bilet’in halihazırdaki tek uygulayıcısı olan E-bilete dahil olanların toplam  taraftar sayısı sadece 122 bin 610. Statlar hazır olsa da tribünleri dolduracak yeterli taraftar henüz oluşmuş değil.

 

En çok Galatasaraylılar aldı

 

E-bilet'e henüz geçiş yapmayan Fenerbahçe’nin eksikliği de toplam satışı olumsuz etkiliyor. Fenerbahçe hariç toplam 35 Süper Lig ve 1. Lig takımı Passolig ile anlaşarak sisteme girdi. Geçen sezon 14 Nisan’dan itibaren geçilen sistemde sezon sonuna kadar kombinesi olanlar e-biletsiz statlara girebilmişti. Ancak yeni sezonda statta maç izlemek isteyen herkes ister kombine ister günlük bilet olsun Passolig almak zorunda.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos 2014 itibariyle toplam kartlandırma sayısı 122.610 olduğu açıklandı.

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