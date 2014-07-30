Yeni sezon için statlar hazır, ama taraftarlardan e-bilete ilgi az

2014-15 futbol sezonu 29 Ağustos’ta başlayacak. Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig’de maçlara sadece E-Bilet ile girilebilecek. Ancak liglerin başlamasına 1 ay kalmasına karşın çok az taraftar elektronik sisteme dahil oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı hariç 30 statta kamera sistemi, stat maç operasyon odası, federasyon maç operasyon adası ve stat turnike sistemi olmak üzere tüm altyapı kuruldu. Fakat geçen sezonun son iki ayından bugüne kadar e-biletin halihazırdaki tek uygulayıcısı olan e-bilete dahil olanların toplam taraftar sayısı sadece 116 bin. Statlar hazır olsa da tribünleri dolduracak yeterli taraftar henüz oluşmuş değil.

En çok Galatasaraylılar aldı

Kenan Başaran’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, e-bilete hünez geçiş yapmayan Fenerbahçe’nin eksikliği de toplam satışı olumsuz etkiliyor. Fenerbahçe hariç toplam 35 Süper Lig ve 1. Lig takımı Passolig ile anlaşarak sisteme girdi. Geçen sezon 14 Nisan’dan itibaren geçilen sistemde sezon sonuna kadar kombinesi olanlar e-biletsiz statlara girebilmişti. Ancak yeni sezonda statta maç izlemek isteyen herkes ister kombine ister günlük bilet olsun Passolig almak zorunda. Bugüne kadar 30.050 kartla en çok Passolig’i Galatasaraylılar alırken uygulamaya ilk geçen Beşiktaş’taki satış 31.900 oldu.

Diğer şampiyonlardan Trabzonspor’dan 2.600 ve Bursaspor’dan da 3.100 kişi e-bilet sistemine giriş yaptı.

Passolig’e ilgi neden az?

1-Yıldız transfer sayısı bu sezon düşük kaldı.

2-Bazı taraftarlar “Fişleniyoruz” diyerek almıyor.

3-Büyük kulüpler yeterince tanıtım yapmıyor.

4-Kart bedeli alınmasına taraftar tepki gösteriyor.

5-Firmanın reklam çalışmaları henüz başlamadı.

6-Valilik, belediye gibi kurumların toplu alımı bitti.

Kritik karar salı günü veriliyor

Fenerbahçe seçeceği yolu salı günü belirleyecek. Stadında e-bilet altyapısının büyük ölçüde var olduğunü belirten kulüp Passoli ile mi başka markayla mı sisteme gireceğini belirleyecek. Kulüp Passolig’den 300 bin kulüp kartlı taraftarının sisteme aktarılmasını talep ediyor.

Kombine satışı 25 bin

Galatasaray’da bugüne kadar 32 bin 450 kişi sisteme dahil oldu. Bu taraftarların 25 bini Passolig üzerinden kombine alırken 1500 kişi de kulübe destek olmak amacıyla kombine aldı.

30 bin hedefine çok uzak

E-Bilet uygulamasına ilk geçen Beşiktaş oldu. Ancak siyah beyazlı taraftarların önemli bir kısmı ‘fişlendikleri’ gerekçesiyle, tribünleri boş bıraktı ve Passolig almadı. Bu sezon da promosyonlarla 30 bin kombine hedefine karşılık ancak 6 bin civarında bir satış gerçekleşti.

Nihai dava 25 Eylül’de

Taraftar Hakları Dayanışma Derneği’nin hak ihlali gerekçesiyle açtığı davada Passolig için önce ihtiyadi tedbir kararı alınarak sistemin durdurulmasına karar verilmişti. Ancak daha sonra yapılan itiraz sonrası tedbir kararı kaldırıldı. Nihai dava ise 25 Eylül 2014’te görülmeye başlanacak.

Sisteme girmeyene para cezası var

E-bilet sistemine dahil olmayan her Süper Lig kulübüne 100, 1. Lig kulübüne ise 80 bin lira para cezası veriliyor. Geçen sezon F.Bahçe ve G.Saray, bu cezaları ödedi. Aynı ceza sistemi yeni sezonda da devam edecek.

Gözler Fenerbahçe’de

Passolig uygulamasında en büyük umut Fenerbahçe. Görüşmeleri sürdüren firma, sarı lacivertli kulübün de kendilerini tercih etmesini umuyor. Fenerbahçe, kart başına 60 lira talep ediyor. Halihazırda büyük kulüpler kesintiler dahil 25 lira alıyor. Anadolu kulüpleri ise 15 lira alıyorlar.