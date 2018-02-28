Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, 2019'daki AKP-MHP koalisyonu için Meclis'e sunulan ve komisyon görüşmeleri başlayan seçim yasasını değerlendirdi. Tezkan, "Yeni seçim yasası kıyamet koparacak" diyerek, "Maddeler için yazılan gerekçeler tatmin edici değil... 2002 yılından beri girdiği bütün seçimleri kazanan iktidarın bu değişikliğe neden ihtiyaç duyduğu soru işareti" ifadesini kullandı.

Tezkan'ın "İttifak AKP'ye mi yarar, MHP'ye mi?" başlığıyla (28 Şubat 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Pazartesi akşamı haber kanallarının ortak tartışma konusu ittifak yasasıydı..

Biz de NTV’de konuştuk/tartıştık/değerlendirdik..

En çok merak edilen, en çok ilgi çeken başlık şu..

AKP/MHP ittifakı kime yarar?

Son seçimde (1 Kasım 2015) AKP yüzde 49.4, MHP yüzde 11.9 oranında oy almıştı..

İki partinin birlikteliği o bloku önümüzdeki seçimde yüzde 60’ın üzerine çıkarır mı?

Bu birinci soru.. İkinci soru da şu..

İttifak çekim alanı yaratacaksa (ki bu amaçla getiriliyor) bu kime yarar?

MHP’ye mi? AKP’ye mi?

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Baştan söyleyeyim, tahmin yapmak çok zor.. Çünkü bu konuda ne veri var, ne deneyim..

Çünkü..

İlk defa bir kişiye bizi yönetme yetkisi vermek için oy kullanacağız..

İlk defa bizi yönetecek kişiyi ayrı, yasama organını ayrı oy pusulayla seçeceğiz.. Başkana ayrı mühür, partiye ayrı mühür vuracağız..

İlk defa oy verdiğimiz parti ülkeyi yönetmeyecek.. Seçtiğimiz başkan Meclis’ten bağımsız olarak ülkeyi yönetecek..

Hal böyle olunca, şimdiden şöyle olur böyle olur.. Seçmen davranışları şöyledir böyledir diye geçmiş bilgilerimizle değerlendirme yapmamız zor..

İttifakın adayı Erdoğan’a mührü basan seçmen diğer oy pusulasını eline aldığında AKP’yi mi tercih eder, MHP’yi mi?

Mührü ikisine de mi basar?

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Yanıtı zor sorular..

n AKP’li seçmen sandığa gitti, Erdoğan’a oy verdi.. Eline ikinci oy pusulasını aldı mührü nereye basar; AKP’ye mi, MHP’ye mi, ikisine birden mi?

n MHP’li seçmen ne yapar? Birinci pusulada mührü Erdoğan’a bastı, ikinci pusulada tercihi ne olur? AKP’mi, MHP’mi, ikisi de mi?

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Bu işlerle uğraşanların genel kanısı ittifakın AKP’ye yarayacağı..

Gerekçeleri şu.. Erdoğan’a mührü basan, partisine de oy verir.. MHP’den AKP’ye kayma olur..

MHP umduğundan daha az oy alabilir..

Tabii ki bunlar spekülatif değerlendirmeler..

Bu sebeple, bu seçimde yanılma payı çok büyük olacak deniliyor..

Bu sebeple, araştırma şirketlerinin işi çok zor deniliyor..

Bu sebeple, bu seçimde tahmin çok riskli deniliyor..

Yeni seçim yasası kıyamet koparacak

İttifak yasası sadece seçim için partilerin bir araya gelmesinin yasal zeminini düzenlemiyor..

Oy verme durumuna da el atıyor.

Oy verme işlemine de yeni kurallar getiriyor..

Kafada soru işareti bırakacak, seçim sonuçlarını tartışmaya açacak, gölgeleyecek düzenlemeler de getiriyor..

Tartışma programlarında bu konular gündeme gelince haliyle tansiyon yükseliyor..

Nedir bunlar diyeceksiniz?

Geçenlerde sakıncalı iki maddeyi yazmıştım..

Biri; mühürsüz oy pusulasıydı..

Diğeri; vatandaşa polis çağırma yetkisi verilmesi.. Sandıkların polis/jandarma gözetiminde sayılmasına imkân tanınmasıydı..

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İtiraz edilen başka maddeler de var..

* Sandık başkanlarının kamu görevlisi olması..

* Sandıkların taşınabilir olması..

* Seçmenlerin çeşitli listelere dağıtılması..

Bu maddeler için yazılan gerekçeler tatmin edici değil.. 2002 yılından beri girdiği bütün seçimleri kazanan iktidarın bu değişikliğe neden ihtiyaç duyduğu soru işareti..

Kafa karıştırıcı..

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Bakalım Meclis görüşmeleri sırasında tatmin edici gerekçeler ortaya konulacak mı? TV tartışmalarında değişikliği savunanlar hık mık etmenin.. Ne olmuş yani demenin.. Ne var bunda demenin ötesinde bir şey söyleyemediler..