'Yeni savcılar delilleri değiştirecek' iddiası

Adalet Bakanlığı ile TBMM tarafından çelişkili gerekçelerle fezlekelerin iade edilmesine sert tepki gösteren muhalefet partileri, “Danışıklı ve muvazaalı bir işlem. TBMM Başkanı ile Adalet Bakanı el ele vermiş, dosyalar ve suç ortada kalmış.” eleştirisinde bulundu.

Görüşler özetle şöyle:

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay: “Fezlekelerin Meclis’e gelmemesi son derece ciddi. Son derece kaygı verici. Fezlekelerin 45 günden yana Meclis’e gelmemesi olayın bireysel değil kurumsal, örgütsel bütün yapıyı ilgilendiren üst iradeyi ilgilendiren boyutları olduğunu gösteren bir vahametin ifadesi. Fezlekeyi Meclis’e göndermeyen arkadaşlarımız da Anayasa suçu işliyorlar. Bunun altını çiziyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu: Bunun anlamı; savcıların yeri değiştirildi yenileri ya delilleri değiştirecekler ya da fezleke yazmayacaklar.

MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural: Göreve yeni gelen savcıların hangi delili nasıl karartacağı, nelerin silineceği konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmaktadır. Fezlekeler muhakkak TBMM’ye orijinal şekliyle gelmelidir, müdahale edilmemelidir, hukuki süreç çalışmalıdır.”

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan: “4-5 tane fezleke var. Sen bunu buraya getirmezsen içine girersin. Doğrudur yanlış onlara bakılır.”

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri: “Hükümet fezlekeleri işlevsiz kılmak için elinden geleni yapıyor. Bu mahkemelerin vermiş oldukları ya da verecekleri kararların geçerliliğinin kamu vicdanında bir anlamı yoktur. Gerek fezlekeler gerek yargılama düzeni gerekse Türkiye’deki adalet düzeni bu an itibarıyla şaibeli hale gelmiştir.”