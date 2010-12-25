Yeni Savarona Google Earth'te görünüyor

T24 - Cumhurbaşkanlığı için yaptırılan yeni Savarona, 30 milyon dolara mal olacak ve saatte 20 deniz mili hızla gidebilecek. Askeri tersanede gizli olarak yapılan yat, Google Earth'ün uydu fotoğraflarında yer alıyor.



Atatürk'ün yatı Savarona'dan sonraki ikinci devlet protokol gemisi 2011'de suya iniyor.

Yeni Savarona'nın sistem ve donanım entegrasyonları Türk mühendisler tarafından geliştirildi. 54.5 metre uzunluğundaki yat, 1000 beygir gücünde ve 2 motoru var. Saatte 20 deniz mili hızla seyredebiliyor.

Takvim gazetesinin haberine göre, askeri tersanede gizli olarak yapılan yat, Google Earth'ün uydu fotoğraflarında açıkça seçiliyor.

Projesi Cumhurbaşkanlığı tarafından geliştirilen ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanmak üzere olan gemi, Türkiye'ye gelen devlet adamlarının ağırlanmasında kullanılacak. İstanbul'a gelen liderler, uçaklarından inip yata geçiş yapacak.

Gizli inşa edilen yatın hikâyesi 10 yıl öncesine dayanıyor. Proje 1999'da 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından başlatıldı, 17 Ağustos depremi nedeniyle ertelendi. Proje daha sonra Ahmet Necdet Sezer'in de önüne geldi ancak bir gelişme olmadı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de proje iletildi. Proje revize edildi, maliyeti aşağı çekildi ve geminin inşası için düğmeye basıldı. Toplamda 30 milyon dolara mal olan geminin inşası 2010'da hızlandı ve yüzde 95 oranında tamamlandı.



Atatürk, yatı 56 gün kullandı

Savarona, Türkiye'nin ilk devlet protokol gemisi olarak kayıtlara geçti. Toplam uzunluğu 136 metre olan yat, 1938 yılında yine yabancı devlet adamlarını ağırlamak üzere Atatürk tarafından satın alındı. Ancak Atatürk yatı 56 gün kullanabildi.