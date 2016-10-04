Yeni şampiyonluk oranları belli oldu

Kıyasıya zirve mücadelesinin yaşandığı Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk oranları da her hafta değişiyor. Beşiktaş’ın favori gösterildiği Süper Lig oranlarında bu haftaki sonuçların ardından oransal olarak değişim yaşadı.

amkspor.sozcu.com.tr'de yer alan İddaa’nın oranları şöyle:

Süper Lig’de güncel şampiyonluk oranları:

Beşiktaş 2,20

Galatasaray 3,00

Fenerbahçe 3,30

Başakşehir 8,00

Bursaspor 22,00

Konyaspor 25,00

Osmanlıspor 50,00

Trabzonspor 50,00

Geçen haftanın şampiyonluk oranları:

2.50 Beşiktaş

2.70 Fenerbahçe

3.75 Galatasaray

13.00 Başakşehir

30.00 Trabzonspor

40.00 Osmanlıspor

TBL’de şampiyonluk oranları:

1.40 Fenerbahçe

4.00 Anadolu Efes

4.00 Darüşşafaka Doğuş

11.00 Galatasaray

65.00 Beşiktaş