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Yeni Şafak'tan Sabah'a: Hesabını tek tek sorması gerekmiyor mu?

"Birileri Erdoğan'ın el koyduğu meselede rol çalma derdinde mi?"

19 Mart 2018 15:58

Yeni Şafak gazetesi Haber İstihbarat Müdürü Recep Yeter, Sabah gazetesindeki haberlere sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Yeter, Safure Cantürk'ün haberi için, "Şimdi bu muhabir arkadaşın ilk haberde yazdığı bilgilerin hesabını tek tek sorması gerekmiyor mu?" diye sordu. 

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, Şubat ayında ilaç yazı dizisi yayımladı. Yeter'in imzasının yer aldığı yazı dizisinde, Türk ilaç sektöründen bilgiler verildi ve sektörün geleceğine dair yorumlar yer aldı.

Yeter'in yazı dizisinin başlamasının ardından hükümete yakın Sabah gazetesinden Safure Cantürk "İlaçta yerliler devler ligine çıktı" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde "Hükümetin, yerli ilaca verdiği destek Türk firmalarını devler ligine çıkardı. Türkiye'nin cari açığı önemli oranda düştü" ifadeleri yer aldı.

Olaya tepki gösteren Yeter, Twitter'dan Sabah'taki haberi eleştirdi. Yeter şu tweet'leri attı:

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