Yeni Şafak'tan Rusya'ya giden Demirtaş manşeti: Hain!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, Moskova'ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 'hain' ilan etti.

Yeni Şafak, Lavrov'la Demirtaş'ın tokalaşma fotoğrafının yer aldığı 'Hain' başlığıyla yayımlanan bugünkü (24 Aralık 2015) manşet haberinde, Demirtaş, Moskova'nın Ankara ile sorun yaşadığını görünce soluğu Rusya'da aldı" dendi. Haberde, Demirtaş için "Putin'in Türkiye'deki Kadirov'u" nitelemesi yapıldı.

Demirtaş'ın "Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi hatalıydı" açıklamasının hatırlatıldığı haberde, "Demirtaş, Rusya'dan da PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesi için destek talebinde bulundu. Demirtaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerinin ihlal edilmesini talep etmekle kalmadı, PKK terör örgütü için çalıştığını da bir kez daha ortaya koydu. Kısaca HDP, bu adımla Türkiye'ye karşı savaşa girişmiş oldu" ifadeleri yer aldı.

Akşam: Adeta bir Rus elçisi gibiydi

Akşam gazetesi de benzer bir manşetle çıktığı haberinde, "Moskova'da öz ihanet" başlığını kullandı. "Demirtaş, Lavrov'la görüşmesinde adeta bir Rus elçisi gibi konuştu" ifadesinin yer aldığı haberde, "PYD’nin Cerablus’u ele geçirmesi ve PKK’ya koridor oluşturulması için çabalayan Demirtaş, Lavrov’la görüşmesinde Türkiye’yi hedef aldı: Rus uçağının düşürülmesini doğru bulmuyoruz! Lavrov ise PYD'ye destek sözü verdi" dendi.

Yeni Şafak'ın bugünkü birinci sayfası şöyle: