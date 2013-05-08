Yeni Şafak'tan Bakan Suat Kılıç'a 'Arıza Bakan' nitelemesi

Yeni Şafak gazetesi, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç için “Arıza bakan” nitelemesini yaptı.

Bakan Kılıç’ın yurt içi gezilerinde bürokratlara, öğrencilere ve halka sert tepki göstermesi derleyen gazete, “Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine geldiği günden bu yana devlet görevlilerinin korkulu rüyası haline gelen Suat Kılıç, katıldığı yurt içi gezilerde 'şamarlarıyla' ünlendi” dedi.

Yeni Şafak gazetesinde "Arıza Bakan" başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

Arıza Bakan

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yurt içi gezilerinde bürokratlara hakareti alışkanlık haline getirdi. Hızını alamayarak öğrencilere bile hakaret eden bakanın şova dönüşen tavırlarına her kesimden tepki geldi. Bakan'ın hakaretine dayanamayan bürokratlardan hastanelik olanlar bile var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine geldiği günden bu yana devlet görevlilerinin korkulu rüyası haline gelen Suat Kılıç, katıldığı yurt içi gezilerde 'şamarlarıyla' ünlendi. Karşısına çıkan bürokratları herkesin içinde fırçalamaktan çekinmeyen Kılıç'ın tavırlarından rahatsız memurlar, 'şova yönelik' dedikleri bu hareketlerin Gençlik ve Spor Bakanı'na yakışmadığını dile getiriyor.

Bölge müdürünü kanser etti

Kamuoyunda adı 'hakaretçi bakan'a çıkan Kılıç, hâl ve tavırlarıyla özellikle devlet görevlilerinin görmek istemediği adam haline geldi. Temasları sırasında fırçalamak için vali, bürokrat, işadamı ayrımı yapmayan Kılıç'ın son kurbanı Kredi Yurtlar Kurumu eski Trabzon Bölge Müdürü Münir Özkurt oldu. Vatandaşların içinde Özkurt'a 'Sen kredi yurtlar kurumunun yaptığı işlere ortak mısın' diye hakaret eden Kılıç, muhatabının psikolojisinin bozulmasına yol açtı. Uzun süre bu sıkıntıyı atlatamayan Özkurt'a, yaşadığı ağır travma sonrasında 'mide kanseri' teşhisi konuldu. Özkurt, kanseri atlatabilmek için geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, devletin illerdeki en üst temsilcisi olan valilere hakaretleriyle de dikkat çekiyor. Kılıç'ın, muhatabını özellikle kameraların önünde fırçalaması rahatsızlığa neden oldu. 18 Şubat'ta çeşitli etkinliklere katılmak için Ordu ve Giresun illerini ziyaret eden Kılıç, buradaki bürokratlara adeta kan kusturdu. Valileri kameralar önünde azarlayan Bakan Kılıç, Giresun Valisi Dursun Ali Şahin'in, kentteki projelerle ilgili bilgi sunduğu konuşmasına bile müdahale etmekten çekinmedi. Vali Şahin, konuşmasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Zeki Atlı'nın başarılı olduğunu söyleyince Bakan Kılıç, 'Kalabalığız burada' diyerek 'külhanbeyi' tavırlarla uyarmaktan çekinmedi.

Müteahhide kürsü azarı

12 Haziran 2011 seçimlerinin ardından oyunu artırarak üçüncü kez iktidara gelen AK Parti'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koltuğuna oturan Suat Kılıç, ilk hakaretini ve azarını da kendi seçim bölgesinde yaptı. Kılıç, Ekim 2011'de, geçmiş yıllarda Fazıl Kadı İlköğretim Okulu olarak hizmet veren ve Samsun İl Özel İdaresi tarafından restore ettirilen binayı ziyaret etti. Ziyarette Samsun Valisi Hüseyin Aksoy da hazır bulundu. Kılıç, elektrik trafosu ve ahşap parçaların tarihi dokuya uygun olmadığı gerekçesiyle yüklenici firma müteahhidine kızdı. Bakan Kılıç, kamu yetkililerine de bu şekilde kesinlikle işi teslim almamaları ikazını yaptı. Bakan Kılıç, 31 Mart'ta yine Samsun'da bir müteahhit azarladı. Temel atma töreninde konuşma yaptığı sırada kürsünün yerinden çıkması sonrası müteahhide, 'Şöyle bir kürsüye dokundum yerinden fırladı. Senin yaptığın işi bu vesileyle iki kez kontrol edeceğim' ifadelerini kullandı.

İşçileri de fırçaladı

Bakan Kılıç, 1 Mayıs'ta attığı bir tweet'le de eleştiri konusu olmuştu. Kılıç, mesajında 1 Mayıs'ta okulların tatil edilmesine kızıp 'Bugün de 1 Mayıs tatili. Okullar bile tatil. Soruyorum arkadaşlara: Bu kadar tatili hak edecek ne yaptık?! Çalışın...' diye yazmıştı. Bakan'ın bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

Kız öğrenciyi bile azarladı

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki törenlere katıldıktan sonra yurt binasını gezdi. Ekim 2012'de gerçekleşen programda, etrafında toplanan öğrencilerle sohbet eden Kılıç, vedalaştığı sırada bir öğrencinin, 'Çok güzel imkânlar sunuyorsunuz, çok teşekkür ederiz. Ama Sayın Bakanım, atanmak istiyoruz. Tarih öğretmenliği okuyorum. 5'nci sınıftayım' sözleri üzerine, 'O konuda net söylüyoruz, her mezunu devletin alma gibi bir görevi yok' dedi. Bakan, öğrencinin, 'O zaman almasınlar üniversiteye' sitemi üzerine ise 'O zaman gelmesinler. Hiç benle polemiğe girme' diye tepki gösterdi.

Vatandaştan kornalı tepki

Bakan Suat Kılıç, şubat ayının ilk haftasında da Samsunspor maçına yetişmek için Atatürk Bulvarı üzerinde polis trafik uygulaması yapılması talimatı verdi. Uzun süre trafikte bekletilmekten ötürü çileden çıkan vatandaşlar Kılıç'ı 'korna çalarak' protesto etti, kimileri ise polisle tartıştı.

'Bakan'dan temiz' ve kârlı satış

Bakan Kılıç ile ilgili iddialardan biri de kullandığı aracı bir belediyeye satması oldu. İddiayı gündeme getiren CHP'li İsa Gök, 'Sıfır bir araç alındıktan 2 gün sonra satılırsa yüzde 10 aşağıya satılır. Bu böyledir. Ama 44 bin liraya mal olan araba, ahbap-çavuş ilişkisi içinde Turgutlu Belediyesi'ne 49 bin liraya satılıyor. Eğer bu bilgilerde bir sorun, yanlışlık varsa ben kendi cezamı kesmeye hazırım. Sayın Kılıç, 'Ben bu işi yapmadım, arabayı 49 bin liraya satmadım' derse bu kürsüye bir daha gelmem, dönem sonunda da milletvekilliğini bırakırım. Gençliğinden midir bilmiyorum ama bakanın yaptığı doğru değildir' iddiasını ortaya atmıştı. Bakan Kılıç, bu iddia karşısında aracı TURKAP isimli bir şirkete sattığını, TURKAP'ın da bir belediye şirketi olduğunu bilmediğini ileri sürmüştü.

Başbakan yeğenini tanımam!

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, bir haftasonu Ankara'daki Atatürk Öğrenci Yurdu'na gidip öğrencilerle görüşmüştü. Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürü Recep Ali Er, Bakan Kılıç'ın ziyaret haberini alır almaz Atatürk Öğrenci Yurdu'na gelmişti. Burada bir öğrencinin sorununu dinleyen Kılıç, yanındaki Ali Er'e, 'Sorunu hemen çözün' talimatı verdi. Er, 'Pazartesi çözeriz' deyince, Bakan Kılıç hiddetlenerek, 'Pazartesi olmaz, hemen çözeceksin' diyerek onu herkesin önünde fırçaladı. Yurt Müdürü Er'in, Başbakan Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olduğunun anlaşılması üzerine Kılıç'ın, 'Ben başbakan yeğeni filan tanımam' dediği belirtilmişti.

Baransu: Yeni Şafak'a hangi ihaleyi vermediniz?

Gazeteci Mehmet Baransu, Yeni Şafak gazetesinin "Suat Kılıç" haberi için Twitter'dan şunları söyledi:

"Bugün bakanlıgı ve AK Parti'yi aradım. 'Yeni Şafak'a hangi ihaleyi vermediniz de bakanı hedef aldılar' dedim. Muhataplarım 'Bu işi çözmüşsün' dediler. Başbakan'ın izni olmadan Kredi Yurtlar Genel Müdürü görevden alınamaz. Suat Kılıç onun izni olmadan bir şey yapamaz."