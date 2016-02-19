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Yeni Şafak'tan ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine: Hepiniz ortaksınız!

"Türkiye'nin müttefiki ABD ve Avrupa ülkeleriyle Rusya, İran ve Suriye kanlı örgüte sınırsız silah, mühimmat ve istihbarat veriyor"

19 Şubat 2016 12:20

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Şafak, 28 kişinin hayatını kaybettiği Ankara'daki bombalı saldırı için ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimini suçlayarak "Hepiniz ortaksınız" manşeti attı.

"Türkiye'nin müttefiki ABD ve Avrupa ülkeleriyle Rusya, İran ve Suriye kanlı örgüte sınırsız silah, mühimmat ve istihbarat veriyor" denen haberde, şu iddialar dile getirildi:

- “PYD dostumuz" diyen ABD, hava harekatlarıyla örgütün önünü açtı. YPG'nin Suriye'de etnik temizlik yapmasını sağladı.

- Sivillerin bulunduğu Halep ve Azez'e hava saldırısı düzenleyen Ruslar, PYD'nin ilerlemesine yol açtı. Teröristlerin Mare hattına saldırmasını sağlayan Kremlin, PYD'ye 100 tonluk cephane yolladı.

- Hizbullah milisleriyle muhaliflere karşı katliama girişen İran, PYD'ye lojistik destek sağlıyor. Halep'te muhaliflere saldıran PYD'nin kullandığı silah ve roketler İran ordusundan.

- PYD'nin en önemli işbirlikçilerinden biri de Esed rejimi. Suriye'de masum insanları katleden Esed, İngiltere'nin The Sunday Times gazetesine verdiği röportajda PYD'ye silah yardımı yaptığını açıklamıştı. Esed, PYD'nin, Suriye ordusuyla aynı bölgelerde teröristlerle mücadele ettiğini savundu. PYD Asayiş sorumlusu Civan İbrahim, Eylül 2015'te yaptığı açıklamada  450 militanlarının Batılılardan eğitim aldığını ifade etmişti.

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