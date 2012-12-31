Yeni Şafak'ta Müslümanlara çağrı: İslami kanallardaki reklamlara kalbiniz nasıl dayanıyor

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, "Noel Baba reklamlarını görüyoruz da! Daha beteri var bir de...." diyerek İslami kesimin yaptığı bazı reklamları eleştirdi. "Bir saray odası alana iki kişilik umre bedava" sloganı içeren gayrimenkul reklamı örnek gösteren Barbarosoğlu, "İslamci kanallarda rastladığınız reklamlara sahi kalbiniz nasıl dayanıyor" dedi.

İşte Barbarosoğlu'nun Yeni Şafak'ta yayımlanan (31 Aralık 2012) "Dile benden ne dilersen Noel Baba!/Saray odasına, umre bedava" başlıklı yazısının ilgili kısmı:

Noel Baba reklamlarını görüyoruz da! Daha beteri var bir de… Dincilerin yaptıkları. İslami kanallarda rastladığınız reklamlara sahi kalbiniz nasıl dayanıyor!

Gayrimenkul reklamı: Bir saray odası alana iki kişilik umre bedava.

Neyi ne adına promosyon kılıyor bu tüccar kafa?

Vakti zamanında bir depo benzin alana bir gazete promosyon olarak verilince herkes ayağa kalmıştı.

Ey Müslümanlar ayağımız mı kırık? Kulağımız mı sağır?

Nerede tepkilerimiz!