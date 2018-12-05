Yeni Şafak'ın hedefi: Sokak köpekleri

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, insanlar tarafından sürekli olarak şiddet gören sokak hayvanlarını hedef aldı.

Yeni Şafak, “Büyük tartışma” adı altında yaşam alanları gittikçe daralan, insanlar tarafından sürekli şiddete maruz bırakılan hayvanları hedef aldı.

“Türkiye’nin her geçen gün büyüyen sorununun sokak köpekleri” olduğunu iddia eden Yeni Şafak, insanların binbir türlü işkencesine maruz kalan hayvanlar için hazırladığı video için sosyal medya hesaplarında reklam da verdi.

“Yeni Şafak olarak sokak köpekleri dosyasını açtık. Hayvanseverleri, köpek saldırısı mağdurlarını ve barınak görevlilerini dinledik” diyen gazetenin hazırladığı video, hayvan aktivistleri tarafından tepki gördü.