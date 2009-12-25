Yeni Şafak'ın haberine kaynağından yalanlama

T24 - Yeni Şafak gazetesine jet yalanlama. Yeni Şafak'ın dünkü manşet haberinde Bülent Arınç'a suikast iddiaları çerçevesinde Genelkurmay'a çağrıldığı iddia edilen Çukurambar Mahallesi muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak, 'Haber tamamen hayal ürünü, görünce şoke oldum' dedi.



Radikal gazetesinin haberine göre Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddialarıyla gündeme gelen Ankara'nın Çankaya İlçesi'ne bağlı Çukurambar Mahallesi'nde, Muhtar Mehmet İhsan Gülbudak'ın Genelkurmay'a çağrıldığı haberi asılsız çıktı. Bir gazetede yer alan Genelkurmay'a çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Çukurambar Muhtarı Gülbudak, “Bahsedildiği gibi ne Genelkurmay’dan arayan oldu, ne de karargaha gittim. Haber tamamen uydurma” dedi.



Ankara’nın Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesi, iki subayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast hazırlığı iddialarıyla gündeme geldi. Bir ulusal gazetede bugün özel haber logosuyla manşette yayınladığı ‘Muhtar İhsan Karagahta’ başlıklı haberine konu olan Çukurambar Mahallesi Muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak ise haberin tamamen asılsız ve uydurma olduğunu söyledi.



'Genelkurmay'a gitmedim'



Muhtar Gülbudak, Genelkurmay’dan hiç kimseyle görüşmediğini belirterek, şunları söyledi:



“Haberde belirtildiği gibi ne Karargaha gittim, ne de Genelkurmay’dan kimse beni aramadı. Bu nasıl bir gazetecilik? bu kadar da yalan yazılır mı? O gazetenin muhabirler burdayken Genelkurmay’dan resmi plakalı araç geldiğini ve görevlilerin askeri kimliklerini göstererek beni araca bindirip Genelkurmay’a götürdükleri yazılıyor. Tamamen hayal ürünü. Nasıl böyle bişey yazmışlar anlayamadım, inanamıyorum.”



Haberde soyadının bile yanlış yazıldığını kaydeden Muhtar Mehmet İhsan Gülbudak, “Haber tamamen yalan olduğu gibi, soyadımı bile yanlış yazmışlar. Gülbudak olan soyadımı Günbudak diye yazmışlar” diye konuştu.



'Mahalle sorunlarını konuştuk'



Söz konusu gazeteden gelen 2 muhabirin kendisiyle görüşmeye geldiğini, bir muhabirin dışarıda kaldığını söyleyen Gülbudak, diğerinin ise kendisiyle röportaj yaptığını anlattı.



Gülbudak, “Bana Çukurambar Mahallesi’nin sorunlarıyla ilgili sorular sordular, ben de cevapladım. Ayrıca muhabir iki üç kez üst üstte ‘Bu mahallede hangi ünlüler oturuyor?’ diye soru sordu. Ben ise mahallede oturanların kimliklerini kendilerine söyleyemeyeceğimi belirtim. Israr etmelerine rağmen mahallede oturanları söylemedim. Ardından mahallede ne gibi sorunlar olduğunu ve mahallenin geçmişiyle ilgili sorular yöneltip ayrıldılar.”



'Sabah haberleri görünce şoke oldum'



Sabah haberleri izlediği sırada bir gazetenin manşetinde kendisiyle ilgili böyle bir yalan haberle karşılaştığını ve şoke olduğunu kaydeden Muhtar Gülbudak, “Ben mahallenin sorunlarıyla ilgili yaptığım konuşmayla gazeteye çıkmayı beklerken ‘Muhtar İhsan Karargah’ta haberinin şokunu yaşadım. İnanamadım, halen şoktayım. Bir gazete ve bir gazeteci nasıl olur da böyle bişey yazar” diye konuştu.



Avukatıyla görüşerek gazeteye tekzip göndereceğini kaydeden Muhtar Gülbudak, ardından da yasal olan tüm haklarını kullanacağını ve gazeteyi dava edeceğini söyledi.



'Yanlış yapmışız'



Sabahtan beri gazeteyi arayarak bir yetkiliyle görüşmek istediğini kaydeden Muhtar Gülbudak, “Ancak kimse telefonlarıma çıkmıyor. En az 10 kez aradım sekreter ‘yetkililer toplantıda’ diyerek telefona kimse çıkmadı. Ardından da ‘Herkes cuma namazına gitti’ dediler. Ben aramakta ısrar edince yetkili olduğunu söyleyen birisi beni aradı ‘Haberde yanlış yapmışız, düzelteceğiz’ dedi. Ancak ben yeni yasal haklarımı kullanacağım” dedi.



Yeni Şafak haberi böyle vermişti



Çukurambar muhtarı Karargah'ta



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik “suikast planı” ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çok yönlü sürdürülürken, dün Genelkurmay'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Çukurambar muhtarı Mehmet İhsan Günbudak, dün akşam saatlerinde telefonla Genelkurmay'a çağrıldı. Genelkurmay'a dün akşam saatlerinde telefonla çağrılan muhtar Mehmet İhsan Günbudak'ın, “suikast planı” ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgisine başvurulduğu öğrenildi. Ankara'da 18 Aralık Cumartesi günü Balgat Çukurambar semti, nefes kesen bir operasyona tanık olmuştu. Telefonla yapılan ihbar üzerine harekete geçen Emniyet TEM Şubesi ekipleri, Bülent Arınç'ın evinin bulunduğu Çukurambar 1224. Sokak Feza Apartmanı'nın yakınında bir yerde şüphe üzerine iki subayı yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan İstihkam Binbaşı İbrahim G. ile topçu Albay Erkan Y. B., daha sonra Garnizon Komutanlığı'na sevkedildi. Komutanlık aynı gün her iki subayı savcılığa sevketmeye gerek görmeden serbest bırakmıştı.