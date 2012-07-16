Yeni Şafak'ın Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül oldu

Yeni Şafak gazetenin beş yıldır Genel Yayın Yönetmenliği görevini başarıyla sürdüren Yusuf Ziya Çömert kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Cömert'ten boşalan genel yayın yönetmenliği görevine ise gazetenin yazarı ve TVNET Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül getirildi.

Gazetedeki bu bayrak değişimini Albayrak Holding CEO'su Dr. Ömer Bolat duyurdu.

Bolat yaptığı açıklamada, "Kurulduğu günden buyana 18 yılı aşan bir süredir Yeni Şafak Gazetemizin muhtelif kademelerinde ve son 5 yıldır Genel Yayın Yönetmeni olarak başarıyla görev yapan Sayın Yusuf Ziya Cömert kendi isteğiyle 6 Temmuz 2012 Cuma günü itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yayın hayatına başladığından buyana ülkemizde sorumlu, prensipli duruşu ve değerleri olan başarılı bir yayıncılık örneği Yeni Şafak Gazetemizde üstün yayıncılık hizmetlerinde bulunmuş olan Sayın Yusuf Ziya Cömert'e Albayrak Holding yönetimi olarak kalbi teşekkürler ediyoruz ve bundan sonraki iş hayatında başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Karagül'e hayırlı olsun

Bolat, Yeni Şafak'ın genel yayın yönetmenliğine ise İbrahim Karagül'ün getirildiği söyledi. Bolat konuyla ilgili veridği bilgide şunları söyledi: "Yeni Şafak'ta 16 yıldır yazılarıyla ve 2011 yılı Mart ayından bu yana TVNET Genel Yayın Yönetmenliği görevini başarıyla yürüten Sayın İbrahim Karagül, Albayrak Holding Yönetim Kurulu tarafından 16 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirilmiştir.

TVNET televizyonu Genel Yayın Yönetmenliği görevini de birlikte yürütecek olan Sayın İbrahim Karagül'ü candan tebrik ediyor, her iki görevinde başarılı çalışmalar icra edeceğine yürekten inanıyoruz."

Hayatın bir gerçeği

Bolat, Yeni Şafak'taki bu bayrak değişimi içinse şunları dedi: "Hayatın bir gerçeği olan bu tür bayrak değişiminin iki güzide kuruluşumuz Yeni Şafak ve TVNET ile grubumuz için, ülkemiz için hayırlı ve başarılı neticeler vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Yeni Şafak, çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ve katkıları ile geçmişte ve bugün iftiharla hak ettiği gibi, Türkiye'mizin ve medeniyetimizin geleceğinde de yayıncılık alanında çok önemli hizmetler vermeye devam edecektir."